Kế hoạch đón 3 tân binh, bán đứt 7 cầu thủ của MU

Ở chiều hướng ngược lại, Jadon Sancho không còn tương lai ở Old Trafford. The Athletic xác nhận MU muốn bán Sancho với giá khoảng 40 triệu bảng, con số thấp hơn nhiều so với khoản phí 72 triệu bảng họ trả cho Dortmund vào hè 2021.