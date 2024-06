Lộ diện bến đỗ mới của Greenwood

Mason Greenwood được cho là đã đồng ý gia nhập Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Greenwood đang trên đường rời MU. Ảnh: Reuters.

MU không muốn giữ Greenwood. Theo The Athletic, CLB chủ sân Old Trafford ưu tiên bán đứt chân sút 22 tuổi. Còn The Telegraph xác nhận cầu thủ này được nhiều đội bóng lớn săn đón. Ở đó, Juventus thật sự muốn có Greenwood.

La Gazzetta dello Sport cho hay MU sẵn sàng bắt tay với Juventus để hoàn tất vụ chuyển nhượng Greenwood, trong trường hợp thu về từ 30 đến 40 triệu bảng từ thương vụ này.

Ở chiều ngược lại, Greenwood hứng thú với dự án của Juventus và được cho là đã "đồng ý" chuyển tới Turin chơi bóng trong hè năm nay.

"Lão bà" gặp khó khăn tài chính, tuy nhiên sớm có kế hoạch giảm bớt mức phí chuyển nhượng của Greenwood. Đội bóng Serie A có thể gán cho MU Samuel Iling-Junior hoặc Federico Chiesa.

Trong một diễn biến khác, Greenwood sẵn sàng cho cuộc sống xa MU. Căn hộ của cầu thủ này ở Manchester được đăng tải cho thuê với giá 14.000 bảng mỗi tháng.

Mùa này, Greenwood chơi hay với 8 bàn và có thêm 6 kiến tạo sau 32 trận ra sân cho Getafe ở La Liga, đi kèm với đó là giải cầu thủ hay nhất mùa. Điều đó giúp tài năng trẻ này được nhiều đội bóng quan tâm.

Trường hợp của Greenwood gây tiếc nuối. "Quỷ đỏ" thiếu một tiền đạo cánh thi đấu hiệu quả như tiền đạo này, song phản ứng dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ ở Anh, đặc biệt là các nữ CĐV khiến đội bóng không thể đưa cầu thủ 22 tuổi trở lại Old Trafford.