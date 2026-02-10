Dấu chấm hết cho Grealish ở Everton

Jack Grealish xác nhận mùa giải 2025/26 kết thúc sau ca phẫu thuật chấn thương bàn chân, khép lại quãng thời gian cho mượn nhiều tiếc nuối tại Everton.

Jack Grealish xác nhận mùa giải 2025/26 kết thúc sau ca phẫu thuật chấn thương bàn chân.

Tiền đạo Jack Grealish xác nhận sẽ không thể thi đấu trở lại trong phần còn lại của mùa giải 2025/26 sau khi phải phẫu thuật chấn thương bàn chân gặp phải hồi tháng 1. Thông tin được chính cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội tối 9/2.

Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn trọn mùa từ Manchester City trong kỳ chuyển nhượng hè và nhanh chóng trở thành điểm tựa lớn trên hàng công đội bóng vùng Merseyside. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng khiến mùa giải của anh buộc phải kết thúc sớm.

Cầu thủ 30 tuổi ghi 2 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo tại Premier League mùa này, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV David Moyes. Trước đó, Moyes từng bày tỏ lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, và ca phẫu thuật mới đây đã xác nhận những lo lắng đó.

“Không ai muốn mùa giải kết thúc theo cách này, nhưng đó là bóng đá. Tôi thực sự rất buồn”, Grealish chia sẻ. “Ca phẫu thuật đã hoàn tất và giờ tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục. Tôi tin mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, khỏe hơn và tốt hơn trước”.

Ngôi sao người Anh cũng dành lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ Everton vì sự ủng hộ trong suốt thời gian anh khoác áo CLB. Grealish khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải, dù chỉ với vai trò ngoài sân cỏ.

Ca phẫu thuật này cũng chấm dứt cơ hội mong manh để Grealish được triệu tập vào đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel dự World Cup tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm nay.

Với Everton, sự vắng mặt của Grealish là tổn thất đáng kể trong giai đoạn then chốt của mùa giải, khi đội bóng đang cần những cá nhân có khả năng tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi.