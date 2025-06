Dấu chấm hết cho Chiesa ở Liverpool

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ưu tiên của Chiesa là trở về thi đấu tại Serie A, và Napoli đã chủ động liên hệ với cầu thủ người Italy. SportItalia thông tin thêm rằng HLV Antonio Conte muốn bổ sung thêm hai cầu thủ chạy cánh trong hè này, và Chiesa là mục tiêu hàng đầu.

Chiesa mới gia nhập Liverpool từ Juventus vào hè 2024, và chỉ sân tổng cộng 104 phút tại Premier League, phần lớn thời gian vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Napoli quyết tâm nâng cấp hàng công để tiến xa ở đấu trường Champions League, sau khi có Kevin De Bruyne theo dạng tự do.

Ở tuổi 27, Chiesa từng là trụ cột của Juventus và tuyển Italy, nhưng sự nghiệp chững lại do chấn thương liên tiếp. Rời Liverpool để tìm kiếm thời gian thi đấu thường xuyên là điều cần thiết, nhất là khi kỳ World Cup 2026 đang đến gần.

“Giấc mơ của tôi là tham gia World Cup", Chiesa nói. Báo chí Anh cho biết tiền đạo này đang xem xét lời đề nghị của các CLB Serie A để trở về quê nhà chơi bóng, nhằm vực dậy phong độ và lấy lại niềm tin trong mắt HLV trưởng Italy.

Chiesa tiêu tốn của Liverpool mức phí 10 triệu bảng. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến tháng 6/2028. Tại Premier League 2024/25, anh chỉ có 6 lần ra sân, trong đó 1 lần đá chính ở giải quốc nội.

