Dấu chấm hết cho cầu thủ nhập tịch Malaysia

CLB America de Cali xác nhận chấm dứt hợp đồng với tiền đạo Rodrigo Holgado sau khi FIFA bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối giả mạo hồ sơ cầu thủ.

Theo thông tin từ nhà báo Pipe Sierra và nhiều nguồn tin tại Colombia, quyết định được đưa ra vào sáng 11/11. Trước đó, America de Cali xem xét việc chấm dứt hợp đồng kể từ khi các lệnh trừng phạt của FIFA có hiệu lực, khiến Holgado không còn đủ điều kiện thi đấu.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc một nhóm cầu thủ gốc Nam Mỹ được “hợp thức hóa” giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Holgado là một trong những cái tên bị nêu trong danh sách điều tra. Sau khi FIFA kết luận có sai phạm và giữ nguyên án phạt dành cho FAM, các CLB có cầu thủ liên quan buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát.

Theo thỏa thuận, Holgado vẫn sẽ nhận đủ phần lương còn lại trong hợp đồng, dù không tiếp tục thi đấu cho America de Cali. Đội bóng Colombia được cho là muốn tránh kéo dài tranh chấp pháp lý với cầu thủ này.

Việc chấm dứt hợp đồng của Holgado khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy ồn ào trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Trong khi đó, bóng đá Malaysia tiếp tục đối mặt với hậu quả nặng nề từ vụ bê bối làm giả tài liệu - vụ việc được xem là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử FAM.