Dấu ấn rực rỡ trong cuộc đời Vương Thái hậu Sirikit

Vương Thái hậu Sirikit của Hoàng gia Thái Lan được truyền thông trong nước và quốc tế nhìn nhận là một biểu tượng về phong cách thời trang thanh lịch, bà góp phần hồi sinh ngành lụa Thái Lan.

Phu quân của Vương Thái hậu Sirikit - Quốc vương Bhumibol Adulyadej - trị vì Thái Lan từ năm 1946 đến 2016, trị vì từ năm 1946 đến 2016. Ông là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, với 70 năm tại vị. Vương thái hậu Sirikit cũng là Hoàng hậu tại vị lâu nhất trong lịch sử nước này.

Trong những năm tháng khi Vua Bhumibol trị vì, Vương Thái hậu Sirikit luôn đồng hành bên phu quân và giành được tình cảm của người dân Thái Lan thông qua các hoạt động từ thiện, cũng như vẻ đẹp và phong cách trang nhã của bà.

Trong nhiều thập kỷ, Vương Thái hậu Sirikit từng thường xuyên cùng Vua Bhumibol tới các vùng miền xa xôi của Thái Lan, thúc đẩy các dự án hỗ trợ người nghèo. Năm 1976, ngày sinh nhật của bà - ngày 12/8 - được chọn làm Ngày của Mẹ tại Thái Lan.

Khi còn thường xuyên cùng Vua Bhumibol thực hiện các chuyến công du nước ngoài, Vương Thái hậu Sirikit thường phối hợp với các nhà thiết kế thời trang thực hiện cho bà những bộ trang phục nổi bật may bằng lụa Thái Lan.

Việc Vương Thái hậu Sirikit chú trọng sử dụng phục trang may bằng lụa truyền thống được nhìn nhận là động thái quan trọng giúp bảo tồn và hồi sinh nghề dệt cũng như ngành lụa tại Thái Lan.

Theo Reuters, Vương Thái hậu Sirikit từng gây ấn tượng mạnh với truyền thông thế giới nhờ gu thời trang tinh tế. Trong chuyến thăm Mỹ năm 1960, tạp chí Time từng nhận định phong cách của bà biểu trương cho “nữ quyền tinh tế”. Tờ L’Aurore của Pháp nhận xét vẻ đẹp của bà là “rạng rỡ và quyến rũ”.

Vương Thái hậu Sirikit Kitiyakara là con gái của một vị đại sứ Thái Lan tại Pháp. Bà gặp Thái tử Bhumibol lần đầu tại Pháp. Chia sẻ về chuyện tình của mình trong một bộ phim tài liệu, bà từng tiết lộ: “Ban đầu, tôi có phần mất thiện cảm về ông ấy. Ông ấy đến muộn ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng rất nhanh sau đó, tình yêu giữa chúng tôi xuất hiện”.

Vương Thái hậu Sirikit có bốn người con với Vua Bhumibol, gồm một người con trai và ba người con gái. Người con trai duy nhất của bà, nay là Vua Vajiralongkorn (Rama X), chính thức lên ngôi năm 2019. Khi ấy, bà được tôn xưng là Vương Thái hậu Sirikit.

Thái tử Bhumibol và hôn thê Sirikit Kitiyakara hồi năm 1949. Ảnh: The Guardian.

Vua Bhumibol và Hoàng hậu Sirikit Kitiyakara trong chuyến thăm Vương quốc Anh hồi năm 1960. Ảnh: The Guardian.

Vẻ đẹp và phong cách của bà Sirikit từng chinh phục truyền thông quốc tế. Ảnh: Tatler.

Bà Sirikit được xem là người có công hồi sinh ngành lụa truyền thống của Thái Lan. Ảnh: Tatler.

Phong cách của bà Sirikit từng được truyền thông quốc tế nhận xét là vẻ đẹp của “nữ quyền tinh tế”. Ảnh: Tatler.

Vẻ đẹp “rạng rỡ và quyến rũ” của bà Sirikit thời trẻ. Ảnh: Tatler.

Vua Bhumibol cùng Hoàng hậu Sirikit và Thái tử Maha Vajiralongkorn xuất hiện tại sự kiện mừng sinh nhật tuổi 73 của nhà vua. Ảnh: The Guardian.

Vua Bhumipol và Hoàng hậu Sirikit tại sự kiện kỷ niệm 60 năm trị vì của nhà vua. Ảnh: The Guardian.