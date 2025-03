Cuộc sống ở Myanmar, Thái Lan 3 ngày sau thảm họa động đất

Những người dân sơ tán từ bệnh viện ở Mandalay chờ đợi bên cạnh tòa nhà đổ sập. Theo lời nhân viên y tế, tất cả bệnh nhân tại bệnh viện Mandalay đã được sơ tán và đang được điều trị bên ngoài. Những người không chịu nổi cái nóng gay gắt được đưa gần lối vào để dễ dàng di chuyển khi cần. Một số bệnh nhân đã được cho về nhà vì quá hoảng loạn, không dám ở lại gần bệnh viện do lo sợ trần nhà sập và gạch vỡ. Ảnh: The New York Times.

Bụi phủ kín đường phố sau khi một tòa nhà đang xây dựng bị sập ở khu Chatuchak, Bangkok. Ngày 30/3, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đã dọn dẹp khoảng 80% đống đổ nát chắn lối ra cao tốc Din Daeng. Nếu công tác này chưa hoàn tất trong ngày, chính quyền khuyến nghị người dân làm việc tại nhà để tránh ùn tắc nghiêm trọng. Hiện, tất cả các tuyến tàu điện tại Bangkok đã hoạt động trở lại trừ tuyến đơn ray MRT Pink Line do sự cố nguồn điện. Ảnh: The New York Times.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.