Bé gái chào đời giữa cơn địa chấn tại Thái Lan

Reuters đưa tin một phụ nữ Thái Lan đã sinh con ngay trong lúc bệnh viện đang được sơ tán vì ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào ngày 28/3.

Kanthong Saenmuangshin, 36 tuổi, chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng khi mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, cô bất ngờ chuyển dạ.

"Tôi cứ nói với con, đừng ra lúc này nhé", Kanthong nhớ lại vào ngày hôm sau.

Nước ối vỡ khi Kanthong đang được các nhân viên y tế của Bệnh viện Cảnh sát hộ tống xuống 5 tầng cầu thang. Lo lắng rằng mình có thể sinh con ngay trên cầu thang, cô không khỏi hoảng sợ.

May mắn thay, ngay khi được đặt lên giường bệnh, đội ngũ y bác sĩ lập tức hỗ trợ cô vượt cạn thành công ngay tại chỗ.

"Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, tôi cũng không thể tin được", cô chia sẻ với Reuters.

Khi đó, chồng của Kanthong đang bận làm việc và không kịp có mặt tại bệnh viện để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại. Nhưng khi con gái chào đời, mặt đất đã ngừng rung chuyển, nỗi lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vô bờ.

Hai vợ chồng đã đặt biệt danh cho con là "Mink", nhưng chưa quyết định tên chính thức. Dù trải qua khoảnh khắc chào đời đầy kịch tính, họ không có ý định đặt cho con một cái tên liên quan đến trận động đất.

Trận động đất có cường độ 7,7 độ, với tâm chấn tại Myanmar, đã làm rung chuyển các tòa nhà ở nhiều khu vực, thậm chí lan đến tận thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lo ngại nguy cơ sập đổ, bệnh viện đã khẩn trương sơ tán bệnh nhân xuống tầng trệt và ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Câu chuyện bé Mink chào đời giữa cơn địa chấn nhanh chóng thu hút truyền thông, trở thành hình ảnh về tia hy vọng ấm áp giữa thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt.

