Dấu ấn rực rỡ sắc màu của đêm nhạc khánh thành tháp Saigon Marina IFC

Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2. Trong đó, khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, phần còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là 1 trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Tiêu biểu có thể kể đến hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.