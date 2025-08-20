Dấu ấn rực rỡ sắc màu của đêm nhạc khánh thành tháp Saigon Marina IFC

|
Mở đầu đêm nhạc “Nhịp đập Sài Gòn” sự xuất hiện của nhạc trưởng Lê Phi Phi, NSND Tạ Minh Tâm cùng dàn giao hưởng Saigon Sinfonietta và vũ đoàn. Bản nhạc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người được ngân vang trong không gian ngập tràn cảm hứng tự hào khi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) đang đến gần.
Đêm nhạc có sự góp mặt của các thành viên ban lãnh đạo HD Financial Group, HDBank, Vikki Bank, Vietjet, Phú Long cùng những đối tác chiến lược. Nhân sự kiện trọng đại, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà đầu tư chiến lược, nhà sáng lập, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - đã có những chia sẻ sâu sắc và đầy cảm hứng về hành trình hội nhập, đổi mới cũng như khát vọng đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Những giai điệu tràn đầy tình yêu và niềm tự hào đã thấm sâu vào trái tim bao thế hệ người Việt như Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui lần lượt được thể hiện bởi NSND Tạ Minh Tâm cùng dàn nhạc và vũ đoàn, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc gửi tặng đến khán giả.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là The Enchanted Crossbow - vở nhạc kịch phóng tác từ truyền thuyết nỏ thần. Tác phẩm không chỉ kể về mối tình giữa Mỵ Châu và Trọng Thủy, mà còn mở rộng thành một thông điệp thời đại: Chỉ có hòa bình và sự thấu hiểu mới mang đến hạnh phúc thật sự cho con người, từ đó mang đến hòa bình, thịnh vượng cho đất nước.
Bộ 3 diva Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam góp mặt tại sự kiện và lần lượt trình diễn những nhạc phẩm nổi tiếng, chạm đến cảm xúc của từng khán giả như Nhớ về Hà Nội, Giọt sương trên mí mắt, Tự nguyện, Hương ngọc lan, Yêu, Dấu chân địa đàng, Khúc mưa, Sống như những đóa hoa...
“Nhịp đập Sài Gòn” khép lại trong những dư âm còn ngân vang mãi. Đêm nhạc đã đưa khán giả đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ tự hào với những giai điệu về quê hương, đất nước đến lắng đọng cũng nhiều bản hòa tấu vượt thời gian. Tất cả khiến mọi người cùng nhìn lại, mơ ước và tin tưởng vào một tương lai rực rỡ.
Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2. Trong đó, khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, phần còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là 1 trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Tiêu biểu có thể kể đến hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.
Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động. Kết hợp quảng trường nhạc nước hiện đại, nơi đây được ví như “ngọn hải đăng” của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong tương lai.
Việc tiên phong áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) giúp Saigon Marina IFC mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian cho mọi người. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son; khuôn viên cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Với vị trí đắc địa và mạng lưới kết nối chiến lược, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, văn phòng hạng A+, trung tâm hội nghị quốc tế, lãnh sự quán và chuỗi tiện ích cao cấp.
Không chỉ là điểm chạm giữa quá khứ và hiện tại của những người thợ Ba Son năm xưa với các kỹ sư, chuyên gia hôm nay, Saigon Marina IFC còn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, tạo đà mạnh mẽ cho lộ trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, tiếp nối mạch nguồn ý chí và niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng đang vươn ra thế giới.