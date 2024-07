Đất Xanh lên tiếng về việc ông Lương Trí Thìn bị tố chiếm đoạt tài sản

Đất Xanh cho biết chủ lô trái phiếu được nhắc đến trong đơn tố cáo của nhà đầu tư do Đất Xanh Miền Nam phát hành. Doanh nghiệp này không còn là công ty con của Đất Xanh, và ông Lương Trí Thìn không phải Chủ tịch HĐQT.

Ông Lương Trí Thìn bị nhà đầu tư trái phiếu tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: DXG.

Đầu tháng 7, ông Nguyễn Xuân Triều, người tự nhận là đại diện 15 nhà đầu tư sở hữu 448 trái phiếu do CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Đất Xanh Services (HoSE: DXS) phát hành, đã gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Mạnh, Tổng giám đốc Đất Xanh Services và ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Services có hành vi chiếm đoạt số tiền 44,8 tỷ đồng thông qua việc chào bán lô trái phiếu mã MNRCH2123001.

Theo đó, ông Triều cho biết sau khi các nhà đầu tư nộp tiền, Đất Xanh Services không thực hiện nội dung đã ký kết.

Đất Xanh nói đơn tố cáo sai sự thật

Liên quan sự việc này, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM đề nghị xác minh, điều tra, xử lý thông tin tố cáo.

Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh khẳng định những nội dung mà ông Nguyễn Xuân Triều đang tố cáo hoàn toàn sai sự thật.

Doanh nghiệp cho biết đơn vị phát hành lô trái phiếu MNRCH2123001 là CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, không phải là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Mạnh không phải là Tổng giám đốc của Đất Xanh Services và ông Lương Trí Thìn cũng không phải là Chủ tịch HĐQT của công ty.

Ngoài ra, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam hiện chỉ là công ty liên kết của Đất Xanh Services với tỷ lệ nắm giữ là 49% sau khi thoái vốn.

Theo đó, lãnh đạo Đất Xanh nhấn mạnh nội dung đơn tố cáo cho rằng Đất Xanh Services phát hành 448 trái phiếu là không đúng sự thật.

"Từ thời điểm Đất Xanh Services thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2021 tới hiện tại, Đất Xanh Services chưa thực hiện việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp nào tới nhà đầu tư", văn bản nêu rõ.

Doanh nghiệp khẳng định Đất Xanh Services là một công ty đại chúng, do đó bất kỳ việc chào bán trái phiếu, chứng khoán nào cũng phải tuân thủ quy định về thủ tục thực hiện và công bố thông tin trên trang web chính thức.

Từ các nội dung trên, Tập đoàn Đất Xanh cho rằng những nội dung tố cáo không đúng sự thật của ông Nguyễn Xuân Triều đang có dấu hiệu liên quan đến Tội vu khống quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự 2015. Do đó, doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra sự thật.

Chủ lô trái phiếu MNRCH2123001 chậm trả lãi 12 tháng liên tiếp

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu MNRCH2123001 nói trên trị giá 150 tỷ đồng , lãi suất 12%/năm do Đất Xanh Miền Nam phát hành ngày 31/12/2021, với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 31/12/2023. Kỳ hạn trả lãi hàng tháng. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Phố Wall.

Tuy nhiên, các văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 15/2/2023 đến ngày 2/1 năm nay cho thấy Đất Xanh Miền Nam vẫn chưa thể trả lãi cho trái chủ suốt 12 tháng liên tiếp. Tổng tiền lãi chậm trả gần 19 tỷ đồng . Đồng thời, số tiền gốc 150 tỷ đồng cũng chưa được thanh toán. Doanh nghiệp lý giải là chưa thể sắp xếp được nguồn tiền.

Từ đó đến nay, Đất Xanh Miền Nam chưa có cập nhật mới về tình hình thanh toán gốc và lãi, hay kế hoạch đàm phán đối với trái chủ của lô trái phiếu này.

Ngày 2/5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt Đất Xanh Miền Nam 85 triệu đồng về hành vi không công bố các thông tin theo quy định, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023.

Thị giá DXG giảm liên tục sau khi ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch HĐQT Đất Xanh. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, về mối liên hệ giữa các doanh nghiệp, trong báo cáo hợp nhất năm 2022 của Đất Xanh Services, công ty này cho biết ngày 28/12/2022 đã hoàn tất chuyển nhượng 15,93% vốn góp tại Đất Xanh Miền Nam với giá chuyển nhượng 51 tỷ đồng . Theo đó, số tiền lãi là hơn 2,7 tỷ đồng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất.

"Tại ngày 31/12, công ty đã thu được toàn bộ số tiền liên quan đến hoạt động chuyển nhượng này và Đất Xanh Miền Nam đã trở thành công ty liên kết", báo cáo nêu rõ.

Trong khi đó, ngày 3/7 mới đây, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã có Nghị quyết HĐQT thông qua việc thôi chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lương Trí Thìn. Cùng ngày, doanh nghiệp cũng quyết định thành lập Hội đồng chiến lược và thống nhất giao ông Lương Trí Thìn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược.

Ông Lương Trí Thìn là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2003. Vị này cũng từng là Chủ tịch Đất Xanh Services. Sau khi thôi làm Chủ tịch HĐQT tại Đất Xanh, người thay thế ông Thìn là ông Lương Ngọc Huy, Phó tổng giám đốc.

Sau động thái này của doanh nghiệp, thị giá cổ phiếu DXG đã liên tục giảm. Cùng với thông tin từ đơn tố cáo của ông Nguyễn Xuân Triều, kết thúc phiên sáng nay (8/7), thị giá DXG giảm tiếp 3,3% xuống 14.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ ngày 3/7 đến nay, thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 9%.

Đáng chú ý, trong phiên sáng nay, mã DXG có thanh khoản hơn 18 triệu đơn vị, cao nhất sàn HoSE.

Đối với Đất Xanh Services, kết thúc phiên sáng 8/7, thị giá DXS giảm mạnh gần 7% so với ngày 5/7, về còn 6.590 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản thị trường 6,3 triệu đơn vị và vẫn còn 2,9 triệu cổ phiếu dư bán ở giá sàn.