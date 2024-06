Đất Xanh muốn rót thêm gần 1.400 tỷ đồng vào chủ đầu tư Gem Sky World

Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sử dụng phần lớn số tiền thu được từ việc chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu để rót vào công ty con chủ lực là Bất động sản Hà An.

Đất Xanh muốn rót thêm gần 1.400 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An - chủ đầu tư dự án Gem Sky World. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) cho biết sẽ chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành mới là loại tự do chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với số tiền hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, Đất Xanh sẽ dùng 1.358 tỷ đồng bổ sung vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để công ty này thanh toán một phần nợ trái phiếu tại CTCP Hội An Invest ( 8.022 tỷ đồng ) và thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng ( 556 tỷ đồng ).

443 tỷ đồng còn lại sẽ được Đất Xanh dùng để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn ( 221 tỷ đồng ) và thanh toán thuế, chi phí lương tại chính doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III-IV/2024 cho đến năm 2025.

Công ty Bất động sản Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con do Đất Xanh nắm 99,99% vốn. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ. Hà An cũng là công ty con mà Đất Xanh rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư 8.977 tỷ đồng tại ngày 30/9/2023.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án bất động sản lớn như SaigonRes Riverside; Opal Boulevard; chung cư Thăng Long tại TP.HCM và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2023, doanh nghiệp này báo lãi ròng gần 378 tỷ đồng , tăng gấp 5,5 lần so với năm liền trước. Dẫu vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức lợi nhuận kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng công ty ghi nhận được năm 2021.

Đáng chú ý, quy mô tài sản tại ngày 31/12/2023 của Bất động sản Hà An ở mức gần 22.900 tỷ đồng , lớn hơn nhiều doanh nghiệp niêm yết cùng ngành như Phát Đạt (trên 21.000 tỷ đồng ), DIC Corp ( 16.800 tỷ đồng ), Văn Phú - Invest ( 12.500 tỷ đồng )... và tương đương gần 80% tổng tài sản của công ty mẹ Tập đoàn Đất Xanh tại cùng thời điểm (gần 28.800 tỷ đồng ).

Còn với Đất Xanh, ngoài kế hoạch chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của tập đoàn còn thông qua phương án chào bán 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền huy động hơn 1.700 tỷ đồng dự kiến được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án này, doanh nghiệp sẽ huy động được hơn 3.500 tỷ đồng . Qua đó, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng .