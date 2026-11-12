'Đát Kỷ đẹp nhất' cưới doanh nhân hơn 14 tuổi

Theo truyền thông Hong Kong, lễ cưới của Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn diễn ra ngày 12/12. Nữ diễn viên được mệnh danh "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh".

Ngày 12/11, HK01 đưa tin thiệp mời đám cưới của Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn được công bố. Theo đó, tiệc cưới của 2 người dự kiến diễn ra ngày 12/12, từ 16h30 đến 19h30 tại đại sảnh khách sạn Grand Hyatt ở Hong Kong.

Hoắc Khải Sơn là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông và là con trai thứ của ông Hoắc Chấn Đình. Anh giữ chức vụ phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông.

Na Nhiên (sinh năm 1997) đến Hong Kong năm 2015, khi mới 18 tuổi và ký hợp đồng với một công ty người mẫu do Hoắc Khải Sơn đầu tư. Thời gian đầu, mối quan hệ giữa hai người chủ yếu xoay quanh công việc, ít có tương tác riêng tư.

Tháng 10/2016, Na Nhiên được mời đóng vai nữ chính trong MV Confession Balloon của Châu Kiệt Luân. Hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào của cô trong sản phẩm âm nhạc này bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng.

Truyền thông đưa tin Na Nhiên sắp cưới doanh nhân hơn 14 tuổi. Ảnh: HK01.

Đến 2023, tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục được biết đến rộng rãi nhờ vai Đát Kỷ trong bộ phim Phong thần diễn nghĩa. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô được khán giả gọi là Đát Kỷ đẹp nhất, theo HK01.

Sau đó, Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn trở nên thân thiết rồi dần phát triển tình cảm và hẹn hò kín tiếng. Nữ diễn viên chuyển đến Hong Kong sinh sống, đồng thời cùng bạn trai thành lập một công ty truyền thông văn hóa. Dù vậy, cả hai giữ kín chuyện tình cảm trước công chúng.

Hoắc Khải Sơn (sinh năm 1983) vốn khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, trong năm qua, anh đã đưa Na Nhiên tham dự một số sự kiện quan trọng của gia đình. Năm ngoái, khi em trai anh là Eric Fok tổ chức đám cưới tại Vân Nam, Na Nhiên cũng có mặt với vai trò phù dâu. Tại hôn lễ, nữ diễn viên còn được sắp xếp ngồi ở bàn chính của gia đình họ Hoắc và cùng các thành viên nâng ly chúc mừng.

Dịp Tết năm nay, Na Nhiên tiếp tục đồng hành cùng gia đình họ Hoắc trong chuyến đi Italy. Cô được cho là đã chu đáo tháp tùng cha của bạn trai khi tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Gia đình họ Hoắc có 3 người con trai. Hoắc Khải Sơn là con thứ 2 trong gia đình. Anh từng có mối tình kéo dài khoảng 3 năm với diễn viên Chương Tử Di. Tuy nhiên, cả 2 chia tay do bất đồng về định hướng tương lai, bao gồm việc Chương Tử Di không muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Sau mối quan hệ này, doanh nhân được cho là độc thân trong nhiều năm.