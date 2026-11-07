75.000 phim ngắn bị gỡ bỏ trong chiến dịch 'thanh lọc' tại Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục mở chiến dịch mới, tập trung chấn chỉnh nội dung do AI tạo ra. Trong đó, 75.000 phim ngắn vi phạm từ đầu năm đã bị gỡ bỏ.

Ngày 7/11, tờ CCTV đưa tin theo thông tin trên trang web của Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc, cơ quan này vừa khởi động một chiến dịch quản lý đặc biệt mới nhằm chấn chỉnh tình trạng nội dung tục tĩu trong lĩnh vực phim ngắn. Chiến dịch tập trung xử lý các vấn đề như nội dung tục tĩu, độc hại, vi phạm bản quyền và đạo nhái trong phim ngắn.

Chiến dịch mới diễn ra trong hai tháng, từ 1/11 đến hết tháng 12, tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên gần đây. Đợt quản lý lần này tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm hoạt động sáng tạo nội dung và quá trình phổ biến, quảng bá phim ngắn.

Poster quảng bá một bộ phim ngắn sản xuất bằng AI tại Trung Quốc. Ảnh: Huangguoai.

Ở khâu sáng tạo, cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát các nội dung tục tĩu, độc hại, đặc biệt là những sản phẩm nhắm đến trẻ em; nội dung có yếu tố gợi dục, gần với khiêu dâm; nội dung kích động đối kháng cực đoan, đề cao chủ nghĩa vật chất hoặc vi phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình. Chiến dịch cũng xử lý các tác phẩm có chủ đề đặc biệt nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký và thẩm định theo quy định.

Một vấn đề khác được chú trọng là tình trạng sử dụng trái phép khuôn mặt và giọng nói của người khác để tạo nội dung bằng AI. Cơ quan quản lý đặt mục tiêu chuẩn hóa hoạt động sản xuất phim ngắn ứng dụng công nghệ này, ngăn chặn hành vi giả mạo hình ảnh và giọng nói.

Ở khâu phổ biến và quảng bá, chiến dịch hướng đến việc xử lý những nội dung có tiêu đề, tài liệu quảng cáo, phần bình luận và video giới thiệu phim tục tĩu. Cơ quan chức năng cũng chấn chỉnh tình trạng phát lại cùng một bộ phim nhưng thay đổi tiêu đề hoặc tên nhân vật chính nhằm tiếp tục khai thác nội dung. Bên cạnh đó, việc các nền tảng liên tục đề xuất những nội dung tương tự trên trang chủ và trong danh sách từ khóa cũng được đưa vào diện kiểm soát, nhằm cải thiện sự đa dạng của các sản phẩm được thuật toán phân phối.

Một đại diện Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc cho biết, từ đầu năm nay, cơ quan này đã triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm xử lý nội dung tục tĩu, độc hại và vi phạm bản quyền trong lĩnh vực phim ngắn. Kết quả, khoảng 75.000 phim ngắn vi phạm đã bị gỡ bỏ, hơn 1.500 tài khoản vi phạm bị xử lý.

Theo vị quan chức, những biện pháp trên góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hệ sinh thái ngành, đồng thời giải quyết hiệu quả một số vấn đề nổi cộm được công chúng phản ánh. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

Chiến dịch mới lần này chú trọng hơn đến những vấn đề phát sinh từ việc ứng dụng AI, đặc biệt là tình trạng công nghệ bị lợi dụng để sản xuất nội dung tục tĩu. Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu các nền tảng nâng cao trách nhiệm, chuẩn hóa hoạt động của nền tảng và tài khoản, qua đó góp phần làm trong sạch môi trường phim ngắn.

Song song với việc siết chặt quản lý, Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước cũng triển khai "Kế hoạch Sáng tạo và Phát huy Tác phẩm Kịch ngắn Xuất sắc". Thông qua các cơ chế hỗ trợ tài chính, định hướng sáng tạo, phê bình văn học nghệ thuật và quảng bá có tổ chức, cơ quan này kỳ vọng nâng cao chiều sâu văn hóa, chất lượng nghệ thuật và giá trị xã hội của các tác phẩm phim ngắn. Việc khuyến khích những sản phẩm chất lượng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của toàn ngành.

Thời gian qua, cơ quan quản lý Trung Quốc liên tục có động thái chấn chỉnh hoạt động sản xuất phim ngắn ở nước này. Tại cuộc họp Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 17/9, ông Vương Tiểu Lượng, vụ trưởng Vụ Quản lý chương trình nghe nhìn trực tuyến thuộc Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc, cho biết số người dùng phim ngắn tại Trung Quốc đã vượt 800 triệu. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, có khoảng 430.000 phim ngắn được phát sóng, gấp 13 lần tổng số của cả năm trước. Trong đó, phim ngắn do AI sản xuất chiếm hơn 90%.

Tính tới 17/9, tổng cộng 68.000 phim ngắn bất hợp pháp đã bị xóa khỏi Internet. Các nền tảng cũng được giám sát để xử lý hơn 1.200 tài khoản vi phạm. Hơn 90% các trường hợp vi phạm liên quan đến nội dung do AI tạo ra.