'Nữ thần phim ngắn' Quách Vũ Hân bị tố ngoại tình

Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất Diệp Phi Dạ tố ngoại tình, trốn thuế. Nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận cáo buộc.

Ngày 5/11, tờ China đưa tin nhà sản xuất Diệp Phi Dạ tố diễn viên Quách Vũ Hân ngoại tình. Theo Diệp Phi Dạ, Quách Vũ Hân có bạn trai là Trương Lực Nhâm. Hai người thậm chí sống chung và đồng nghiệp đều biết chuyện đó. Thế nhưng, Quách Vũ Hân vẫn ngoại tình với người khác.

Sau đó, phía Quách Vũ Hân lên tiếng phủ nhận. Studio của nữ diễn viên khẳng định thông tin do Diệp Phi Dạ đưa ra là bịa đặt và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của cô.

Chưa dừng ở đó, Diệp Phi Dạ tiếp tục đăng bài tố cáo Quách Vũ Hân trốn thuế. Người này khẳng định sẽ nộp các bằng chứng liên quan cho Cục Thuế Nhà nước. Nhà sản xuất cũng đăng bài trên tài khoản Weibo rồi trực tiếp gắn tài khoản của Quách Vũ Hân. Trong bài đăng, Diệp Phi Dạ thắc mắc chi phí diễn xuất của Quách Vũ Hân trước tháng 10/2025 có được thanh toán qua tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty hay không. Nhà sản xuất còn hỏi diễn viên họ Quách đã kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đúng hạn hay chưa.

Quách Vũ Hân phủ nhận các cáo buộc do Diệp Phi Dạ đưa ra. Ảnh: Weibo.

Diệp Phi Dạ là nhà văn được mệnh danh “Nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn” thế hệ mới, từng có màn hợp tác với Quách Vũ Hân, góp phần giúp nữ diễn viên tiếp cận đông đảo khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 người sau đó rạn nứt vì bất đồng trong quá trình quảng bá tác phẩm.

Cụ thể, ngay khi bộ phim hợp tác với Diệp Phi Dạ vừa lên sóng, Quách Vũ Hân lại đăng bài giới thiệu một dự án khác cô đang tham gia quay hình. Động thái này khiến nhà văn không hài lòng. Diệp Phi Dạ công khai chỉ trích nữ diễn viên thiếu chuyên nghiệp, không có thái độ quảng bá phù hợp với tác phẩm chung.

Mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy xa khi Diệp Phi Dạ đưa ra thêm những cáo buộc nhắm vào Quách Vũ Hân. Nhà văn cho rằng nữ diễn viên thường xuyên nói xấu đồng nghiệp, thậm chí còn chấm điểm những người từng hợp tác với cô.

Những phát ngôn này khiến Quách Vũ Hân vướng vào làn sóng tranh cãi, đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực. Tiếp đó, một đoạn hội thoại riêng tư giữa Quách Vũ Hân và nhân viên của cô bị rò rỉ trên mạng. Trong đoạn ghi âm, Quách Vũ Hân được cho là có lời nói thiếu tinh tế khi nhắc tới diễn viên Châu Dã.

Theo Molihua, Quách Vũ Hân sinh năm 1999 được mệnh danh “nữ thần phim ngắn” tại Trung Quốc. Thời gian qua, cô còn lấn sân phim dài và đảm nhận vai phụ trong dự án Ngọc Điệm Thu có Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm tham gia.

163 nhận định trước khi loạt tranh cãi nổ ra, nữ diễn viên này là ngôi sao hạng S của làng phim ngắn với nhiều bộ phim đã thu hút hàng tỷ lượt xem.