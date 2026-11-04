Hoắc Kiến Hoa lần hiếm hoi chia sẻ về con gái

Hoắc Kiến Hoa tâm sự con gái như một người bạn. Nam diễn viên kết hôn với Lâm Tâm Như năm 2016 và đón con đầu lòng một năm sau đó.

Ngày 4/11, tờ LTN đưa tin Hoắc Kiến Hoa tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ về sự nghiệp cũng như gia đình. Tại đây, nam diễn viên thừa nhận bộ phim Hậu cung Như Ý truyện là dự án vất vả nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Anh đã dành gần một năm quay phim trong cung điện, đối mặt với những lời thoại khó nhằn và vô số cảnh quay tập thể không được phép quay lại nhiều lần.

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa trong chương trình. Ảnh: Mirror Daily.

Mỗi ngày sau khi quay phim, anh chỉ có thể về phòng để học thuộc kịch bản. Từ Hy Đệ thắc mắc liệu Hoắc Kiến Hoa có uống rượu không, nam diễn viên cười và thừa nhận: "Tôi đã lén uống một chút, vì áp lực quá lớn".

Sau khi hoàn thành quay phim, Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm để dần dần thoát khỏi vai diễn. Anh thậm chí vẫn giữ thói quen nói tiếng Hán cổ và thường ngồi thẳng lưng, hét lên: "Nào. Ăn thôi!" khi ăn. Lâm Tâm Như thậm chí còn hơi sợ khi xem cảnh chồng quát mắng các phi tần trong phim.

Chia sẻ về đời tư, nam diễn viên thừa nhận coi con gái như bạn bè và thậm chí hỏi cô bé khi đeo kính râm: "Bố có giống người nổi tiếng không?". Con gái anh thường không để ý đến, nhưng mỗi khi nghe ai đó khen bố đẹp trai, cô bé sẽ lặng lẽ nắm tay bố.

Những năm qua, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chưa từng tiết lộ gương mặt con. Ảnh: TVBS.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa quen biết khi hợp tác trong bộ phim Âm thanh của sắc màu. Sau nhiều năm giữ mối quan hệ bạn bè, cả hai xác nhận hẹn hò rồi tổ chức đám cưới vào 2016. Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng, được gọi bằng biệt danh Cá Heo Nhỏ.

Cặp sao khá kín tiếng. Họ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động ủng hộ con gái hoặc bạn bè thân thiết. Hôm 1/11, cả hai được bắt gặp cùng con gái đi mua sắm. Họ mặc trang phục giản dị. Con gái của cặp sao gây chú ý về ngoại hình. Cô bé cao gần bằng mẹ dù mới 9 tuổi.

Những năm qua, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục công việc đóng phim, trong khi Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp với vai trò nhà sản xuất. Trong đó, cô có Hữu sinh chi niên thắng lớn tại Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 59.

Tháng 8, Lâm Tâm Như đăng tải trên Instagram bức ảnh chụp cùng Hoắc Kiến Hoa để kỷ niệm 10 năm kết hôn. Trong khung hình, cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn, đối diện nhau với khoảng cách gần.