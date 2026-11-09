Thái Trác Nghiên sau khi cưới PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên tiết lộ ông xã Lâm Tuấn Hiền là người lãng mạn, chu đáo và thường tạo bất ngờ bằng những cử chỉ nhỏ.

Mới đây, Thái Trác Nghiên tham dự một sự kiện tại trường đua ngựa với tư cách đại sứ thương hiệu, tờ Stheadline đưa tin. Tại đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên tiết lộ ông xã cô là Lâm Tuấn Hiền không thể đi cùng vì bận chơi tennis. Thái Trác Nghiên nhận xét chồng là người rất nhiệt tình mỗi khi yêu thích môn thể thao nào đó.

Khi được hỏi về cách ông xã thể hiện tình cảm, Thái Trác Nghiên tỏ ra ngượng ngùng. Cô tiết lộ chồng thuộc cung Cự Giải, có tính cách lãng mạn và thường tạo bất ngờ bằng những điều nhỏ nhặt. Nữ ca sĩ cũng khẳng định cả hai vẫn dành cho nhau không gian riêng, dù mỗi người đều bận rộn với công việc và sở thích cá nhân.

Thái Trác Nghiên trong sự kiện mới đây. Ảnh: Stheadline.

“Anh ấy là người thuộc cung Cự Giải lãng mạn. Đôi khi anh ấy sẽ làm bạn bất ngờ với những điều nhỏ nhặt. Anh ấy là người chu đáo”, ca sĩ chia sẻ.

Khi được hỏi: “Hiện tại Lâm Tuấn Hiền bận học tennis và bỏ bê bạn à?”, ca sĩ trả lời: “Không, vì tôi cũng rất bận, mỗi người đều có không gian riêng của mình".

Trước đó, Lâm Tuấn Hiền đăng ảnh đắp mặt nạ lên mạng xã hội. Thái Trác Nghiên tiết lộ ông xã rất chú trọng ngoại hình, thậm chí chăm sóc da kỹ hơn cô. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chồng có giúp nữ diễn viên làm đẹp hay không, cô bật cười và cho biết chồng sẽ dành những cử chỉ ngọt ngào cho việc khác.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Thái Trác Nghiên cũng chia sẻ về kế hoạch đón sinh nhật trong tháng 11. Do concert của nhóm Twins dự kiến diễn ra vào tháng 12, cô đã quyết định hủy chuyến du lịch nước ngoài để tập trung chuẩn bị cho lịch diễn. Nữ ca sĩ cho biết từng cố gắng sắp xếp lịch trình để tìm vài ngày nghỉ, nhưng cuối cùng không thể thực hiện vì thời gian quá gấp.

Thái Trác Nghiên tiết lộ cô và Chung Hân Đồng đang dành nhiều thời gian cho concert. Có ngày, cả 2 làm việc đến 4 giờ sáng vì không muốn cắt bỏ quá nhiều ca khúc trong danh sách biểu diễn.

Thái Trác Nghiên lần đầu công khai mối quan hệ với huấn luyện viên thể hình Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền) vào tháng 1. Tháng 4, cô bất ngờ thông báo đã kết hôn. Thời điểm đó, trên mạng xã hội, vợ chồng cô đăng tải ảnh cưới và nhẫn kim cương, kèm lời nhắn: “Chúc mừng em lấy anh, chúc mừng anh cưới em, mong sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn”.

Thái Trác Nghiên kết hôn với Lâm Tuấn Hiền vào tháng 4. Ảnh: Next Apple.

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Twins. Cô cũng được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có. Cô sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tập trung cho sự nghiệp và khá kín tiếng về đời tư. Thái Trác Nghiên từng tiết lộ đã hai lần thực hiện trữ đông trứng. Nữ nghệ sĩ cũng đặt mục tiêu có thể sinh con trong vòng 10 năm tới.

Lâm Tuấn Hiền là huấn luyện viên thể hình có tiếng tại khu Trung Hoàn (Hong Kong), được truyền thông gọi là “HLV ngôi sao”. Mức phí giảng dạy của anh lên tới khoảng 256 USD /giờ, với thu nhập hàng tháng gần 13.000 USD . Anh từng hỗ trợ nhiều nghệ sĩ rèn luyện thể hình, trong đó có Quan Trí Bân. Trên mạng xã hội, Lâm Tuấn Hiền thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, cuộc sống năng động và những chuyến du lịch.