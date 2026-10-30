Đặt hàng đúng kênh, thanh toán đúng chỗ để an tâm mua sắm dịp cuối năm

Người tiêu dùng cần lưu ý đặt đơn hàng và thanh toán đúng kênh chính thức của sàn thương mại điện tử, nhận diện website giả mạo hay yêu cầu giao dịch bất thường.

Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi trong việc tạo lập website giả mạo có giao diện và địa chỉ truy cập gần giống trang thông tin chính thức, chỉ khác biệt ở một vài ký tự hoặc chữ số trong tên miền. Người dùng cần cẩn trọng khi truy cập đường link, kiểm tra thông tin website và tránh cung cấp dữ liệu cá nhân trên trang chưa được xác minh.

Kiểm tra kênh mua sắm và thông tin sản phẩm trước khi đặt hàng

Người dùng mua sắm trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee nên truy cập website chính thức shopee.vn hoặc tải ứng dụng Shopee do Shopee Company Limited phát triển.

Trước khi quyết định mua hàng, người dùng nên chủ động tìm hiểu thông tin sản phẩm. Trên Shopee, nhãn Shopee Mall, yêu thích, yêu thích+ là dấu hiệu nhận biết gian hàng chính hãng, cũng như duy trì tiêu chí của nền tảng trong quá trình kinh doanh, từ đó hỗ trợ người mua có thêm thông tin để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Khi cần thiết, người mua cũng có thể trao đổi trực tiếp với nhà bán qua kênh chat trên ứng dụng Shopee.

Người dùng cần mua hàng tại website, ứng dụng chính thức của Shopee.

Chia sẻ về trải nghiệm mua sắm trực tuyến, Khánh Hân (TP.HCM) cho biết bản thân từng vô tình truy cập website có dấu hiệu bất thường.

“Lúc đó, tôi cứ nghĩ là website mua hàng bình thường nên truy cập mà không kiểm tra tên miền, giao diện trang. Sau khi xem một số sản phẩm, tôi dần nhận thấy thông tin trên trang có điểm bất thường như thiết kế không đồng nhất, không có thông tin công ty chịu trách nhiệm quản lý website. Tôi quyết định dừng giao dịch, thoát trang và xóa lịch sử truy cập trên máy tính. Giờ tôi chỉ truy cập vào website và ứng dụng chính thức của sàn TMĐT, tránh mua sắm tại các trang web bản thân chưa thể xác minh độ tin cậy, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi đặt hàng”, Khánh Hân cho biết.

Bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ thanh toán qua kênh chính thức

Người dùng cần chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân và tuân thủ nguyên tắc thanh toán an toàn. Theo đó, người mua nên thực hiện giao dịch thông qua phương thức thanh toán chính thức trên sàn TMĐT, không chuyển tiền hoặc thanh toán bên ngoài sàn theo yêu cầu riêng từ nhà bán hay người tự xưng là nhân viên giao hàng.

Khi mua sắm trên Shopee, người dùng nên kiểm tra số tiền cần thanh toán tại mục “Tổng tiền” trên trang thanh toán và ghi nhớ kỹ thông tin để đối chiếu khi nhận hàng. Việc nắm rõ số tiền phải trả giúp người mua kịp thời phát hiện yêu cầu bất thường, từ đó chủ động xác minh trước.

Người dùng cần thanh toán đúng số tiền trên ứng dụng mua sắm chính thức.

Ngoài ra, người dùng nên hạn chế chia sẻ công khai mã vận đơn, tình trạng vận chuyển đơn hàng, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng trên mạng xã hội, tránh để đối tượng xấu lợi dụng thông tin để lừa đảo. Cùng với đó, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản và CVV của thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai.

Chủ động cập nhật cảnh báo mới và báo cáo dấu hiệu lừa đảo

Theo Công an TP Hà Nội, gần đây, đối tượng lừa đảo có thủ đoạn mới là giả danh nhân viên sàn TMĐT, nhà bán… để thông báo thu hồi sản phẩm lỗi, sau đó yêu cầu người mua liên hệ qua ứng dụng nhắn tin ngoài sàn TMĐT để xác minh hoàn tiền hoặc nhận bồi thường. Nếu làm theo hướng dẫn, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc quyền truy cập thiết bị có thể bị đánh cắp, tạo điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khi nhận được yêu cầu bất thường liên quan đến đơn hàng, người mua cần bình tĩnh kiểm tra thông tin và xác minh qua hệ thống hoặc kênh hỗ trợ chính thức của sàn TMĐT.

Song song với đó, nếu phát hiện nhà bán có dấu hiệu vi phạm, người dùng nên chủ động báo cáo trên nền tảng. Với vấn đề phát sinh, người dùng cũng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của sàn TMĐT.

Người dùng cũng nên thường xuyên cập nhật khuyến cáo từ cơ quan chức năng và thông tin cảnh báo trên kênh chính thức của Shopee. Việc chủ động theo dõi thông tin này giúp người mua sớm nhận diện thủ đoạn lừa đảo mới và kịp thời xử lý khi có tình huống đáng ngờ.

Các kênh chính thức của Shopee có nội dung cảnh báo lừa đảo trực tuyến cho người dùng.

Mỗi người tiêu dùng đều có thể chủ động bảo vệ bản thân bằng cách kiểm tra kỹ thông tin, giao dịch qua kênh chính thức và thường xuyên cập nhật khuyến cáo từ cơ quan chức năng, sàn TMĐT. Thói quen này sẽ giúp người dùng chủ động phòng tránh các chiêu trò lừa đảo và an tâm mua sắm dịp cao điểm.