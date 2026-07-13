Đạt G và Bảo Ngọc ở hiện tại

Ngày 13/7, Bảo Ngọc và Đạt G chia sẻ bộ ảnh chụp cùng gia đình để kỷ niệm một năm kết hôn. Kèm theo bộ ảnh, Bảo Ngọc viết: “Một năm, chúng ta chính thức về chung nhà. Một lễ cưới, luôn làm em thấy tự hào mỗi khi được ai đó nhắc đến. Từ 2 bên gia đình, chúng ta lại có được một đại gia đình luôn ủng hộ con cháu hết mình”.

Cô chia sẻ thêm: “Một tình yêu: Tình yêu thương chồng con của em, mỗi ngày tăng hơn, chứ chưa bao giờ giảm. Một hành trình chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng em tin còn rất nhiều cột mốc đẹp đang chờ chúng ta phía trước. Chúng ta không hứa không bao giờ cãi nhau. Chỉ hứa dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ chọn quay về với nhau. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Cảm ơn anh vì đã là chồng của em, là người cha tuyệt vời của các con và là người em muốn nắm tay thêm thật nhiều năm nữa”.

Hai người kết hôn cách đây một năm với hôn lễ có nhiều đồng nghiệp nổi tiếng tham dự. Trong một năm qua, hai người đồng hành trong nhiều hoạt động. Họ luôn sát cánh cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Cả hai cũng thường dành thời gian rảnh để đưa con gái riêng của Bảo Ngọc đi chơi, du lịch. Từ trước khi kết hôn, Đạt G đã rất thân thiết với 2 bé Cún và Gà.

Mối quan hệ của họ cũng luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình 2 bên. Họ luôn tụ họp mỗi dịp Lễ Tết hoặc ngày kỷ niệm quan trọng của thành viên nào đó trong gia đình. Hồi tháng 8/2025, Đạt G chia sẻ hình ảnh chụp cùng bà xã. Anh nhắn nhủ nửa kia: “Cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang yêu thương đến với anh, em chính là gia tài quý giá anh may mắn có được”.

Tháng 1 vừa qua, khi có ý kiến trái chiều về ông xã, Bảo Ngọc lên tiếng bênh vực. Cụ thể, khi một tài khoản bày tỏ: “Còn tiền anh ấy còn sài, chứ hết tiền đi, sẽ thấy cảnh anh ấy đánh như bồ cũ ấy. Tính nào tật ấy thôi”, Bảo Ngọc trả lời: “Chồng em kiếm tiền gấp 10 lần em. Nhưng em cảm ơn vì nghĩ em phú bà nha”.

Đạt G và Cindy Lư (tên thật Bảo Ngọc) bắt đầu tìm hiểu nhau vào cuối năm 2020 và công khai chuyện tình cảm vào tháng 5/2021. Sau khoảng 2 năm chia tay, họ tái hợp vào tháng 11/2023. Khi đó, Đạt G đăng tải bức ảnh chụp cùng Bảo Ngọc và 2 con gái của cô, đồng thời xưng "ba" trong bài viết.

Đến tối 13/7/2025, Đạt G và Bảo Ngọc tổ chức lễ cưới với sự góp mặt của nhiều bạn bè trong giới giải trí. Không lâu sau hôn lễ, nam ca sĩ phát hành album 1 được 2, dự án âm nhạc được anh cho biết chịu nhiều ảnh hưởng từ bà xã. Bảo Ngọc không chỉ xuất hiện trong phần hình ảnh mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc trong album.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.