Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Dập tắt vụ cháy xe bồn chở dầu trên quốc lộ

  • Thứ sáu, 16/1/2026 22:59 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Rạng sáng 16/1 trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ) xảy ra vụ cháy xe bồn chở dầu.

Khoảng 3h30', ngày 16/1, xe bồn chở dầu biển kiểm soát 43H-056.90, kéo theo rơ-moóc 43RM-001.85 của Công ty TNHH Vạn Phú, do tài xế Lê Hồng Ân (chưa rõ nơi cư trú) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng phường Kon Tum về xã Măng Đen. Khi xe này đến Km142+600, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực trục số 3 bên phải của rơ-moóc.

Chay xe bon cho dau anh 1

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Ngay sau đó, tài xế cho xe tấp vào lề đường, phối hợp với người dân địa phương sử dụng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Chay xe bon cho dau anh 2

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ lực đến hiện trường. Đến 4h13, đám cháy được khống chế và đến 5h05 cùng ngày thì được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cháy căn hộ chung cư

Căn hộ tầng hai tại một chung cư ở phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

16 giờ trước

Cứu 7 người trong vụ cháy nhà nghỉ tại Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội cứu 7 người thoát khỏi đám cháy tại nhà nghỉ ở phố Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, xảy ra vào rạng sáng 14/1.

09:08 14/1/2026

Cháy tòa nhà ở phường Sài Gòn

Một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TP.HCM) xuất hiện khói dày nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và người đi đường sáng 9/1.

08:01 9/1/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://vov.vn/xa-hoi/dap-tat-vu-chay-xe-bon-cho-dau-tren-quoc-lo-24-o-quang-ngai-post1262032.vov

Thanh Thắng/VOV

Cháy xe bồn chở dầu Quảng Ngãi Kon Tum Cháy Cháy xe chở dầu Cháy xe Quảng Ngãi Xe bồn chở dầu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý