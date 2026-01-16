Dập tắt vụ cháy xe bồn chở dầu trên quốc lộ

Rạng sáng 16/1 trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ) xảy ra vụ cháy xe bồn chở dầu.

Khoảng 3h30', ngày 16/1, xe bồn chở dầu biển kiểm soát 43H-056.90, kéo theo rơ-moóc 43RM-001.85 của Công ty TNHH Vạn Phú, do tài xế Lê Hồng Ân (chưa rõ nơi cư trú) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng phường Kon Tum về xã Măng Đen. Khi xe này đến Km142+600, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực trục số 3 bên phải của rơ-moóc.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Ngay sau đó, tài xế cho xe tấp vào lề đường, phối hợp với người dân địa phương sử dụng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động hai xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ lực đến hiện trường. Đến 4h13, đám cháy được khống chế và đến 5h05 cùng ngày thì được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.