'Đảo ngọc' The Pearl - nơi kết giao của những tâm hồn tri kỷ

Giữa nhịp sống biến động, ngôi nhà trở thành nơi giữ lại những giá trị nguyên bản để người ta hiểu hơn chính mình và gắn kết với cộng đồng cùng hệ giá trị.

Khi áp lực đô thị ngày càng gia tăng, ngôi nhà không chỉ để ở, mà dần trở thành một “vòng tròn an toàn” - nơi con người tái tạo năng lượng, sắp xếp lại nhịp sống và kết nối với cộng đồng cùng hệ giá trị. Từ nhu cầu đó, những mô hình không gian sống gắn với thiên nhiên, đề cao sự cân bằng và giá trị bền vững đang ngày càng được quan tâm.

Trải nghiệm sống giữa thiên nhiên phóng khoáng

Với mật độ xây dựng chỉ 17%, địa thế ôm trọn 1 km đường sông Vàm Cỏ và 3 ha mặt nước từ hệ thống kênh đào, The Pearl hiện diện như điểm dừng chân bền vững, nơi con người thoải mái tận hưởng khoảng xanh bình yên đúng nghĩa mà hiếm có dự án nào đáp ứng được. Đặc biệt, The Pearl với loại hình cụm biệt thự cluster được quy hoạch như “ốc đảo riêng” trong khu compound cao cấp, cho chủ nhân tận hưởng trải nghiệm được “may đo” khác biệt theo dòng chảy của tinh hoa và lối sống.

Dãy dinh thự ven sông có những khung cửa rộng lớn - nơi chủ nhân có thể ngắm mặt nước, thả mình theo tiếng lá từ những hàng hiên nhỏ rợp bóng.

The Pearl gồm 3 dòng sản phẩm được chế tác thuận theo vẻ đẹp tự nhiên của thế đất, bao gồm Canal Villa cạnh dòng chảy của kênh đào, River Villa bên dòng Vàm Cỏ và Garden Villa được bao quanh bởi sắc màu đa dạng của những khu vườn. Dù mang bản sắc riêng cho từng căn tư dinh, The Pearl vẫn khéo léo duy trì sợi dây kết nối cộng đồng thông qua khoảng sân chung, những lối dạo bộ “gặp nhau” dưới hàng cây xanh mát, hay khu clubhouse ngoài trời đón ánh hoàng hôn trên sông.

The Pearl mang đến không gian sống hiện đại, hài hòa cùng nhịp điệu văn hóa bản địa.

Tiếp cận dự án The Pearl với tâm thế của người kể chuyện, kiến trúc sư (KTS) Marcià Codinachs đã khéo léo đan cài tinh thần phóng khoáng của Địa Trung Hải hòa cùng dòng chảy thịnh vượng bên sông Vàm Cỏ, kiến tạo mạch phong cách sống có chiều sâu, an yên và bền vững. Kiến trúc The Pearl không đơn thuần là vấn đề của quy mô, tỷ lệ hay kết cấu, mà là khả năng đánh thức sự nhạy cảm của người sống ở đó. Những lựa chọn của KTS Marcià Codinachs về bố cục không gian, phong cách, màu sắc và chất liệu cũng tựa như ngôn từ hoa mỹ của thi hào, viết nên vần thơ không gian lay động cảm xúc, vỗ về giác quan.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên, đề cao sự thư thái và kết nối.

The Pearl - nơi viết tiếp những chương sống cảm hứng

Ngôi tư dinh tại The Pearl dùng ngôn ngữ kiến trúc lịch duyệt để kể chuyện về gu thẩm mỹ tinh tường và phong thái thư thái của chủ nhân. Khi căn tư dinh như niềm tự hào, gia chủ càng mong muốn đón những người bạn tri âm đến và cùng trải nghiệm khoảnh khắc đáng giá.

Sự cởi mở của không gian không đến từ việc sử dụng kính một cách dàn trải, mà từ cách bố trí có chủ đích. Một khung cửa lớn ở phòng khách mang lại tầm nhìn rộng thoáng, kết nối khoảng sân vườn xanh mướt, ánh sáng vì thế được dẫn dắt một cách tinh ý vào bên trong ngôi tư dinh, tạo nên khoảng sáng dịu thay đổi theo thời gian trong ngày.

Khi giá trị chân phương được xây đắp cùng là lúc tình cảm dần len lỏi vào từng góc nhà.

Thiết kế tinh giản, lược bỏ hình thức, chú trọng giá trị sử dụng thật. Mỗi chi tiết được nối vào nhau liền mạch không chỉ tạo nên tổng thể ngôi tư dinh đẹp đẽ, mà còn kiến tạo không gian ấm áp, giàu tính tương tác. Không gian sinh hoạt chung giúp tăng tính kết nối giữa các thành viên như phòng khách, bếp ăn… được ưu tiên bố trí tại tầng trệt. Phòng ngủ và phòng tắm cùng những khu công năng riêng cho thành viên trong gia đình được bố trí hợp lý ở từng tầng, nhằm đáp ứng sự thuận tiện khi sử dụng. Ngôi nhà lúc này là một đường dẫn mạch lạc chạm vào từng khoảnh khắc sống của con người, hình thành nên chất liệu của tổ ấm, cho phép từng thành viên hay khách ghé thăm đều cảm được sự bình yên hiếm có.

Không gian tại The Pearl được thiết kế để tăng sự kết nối và thư giãn để những tri kỷ tìm thấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

Bố trí không gian ban công hướng về phía dòng sông và con kênh mát giúp tối ưu tầm nhìn và bầu không khí thư giãn. Ngồi bên ban công lộng gió, ngắm nhìn hoàng hôn mỗi chiều, chủ nhân và khách đến chơi nhà như sống chậm lại theo từng phút giây thi vị.

Không phải mọi công trình đều được định hình rõ nét ngay từ đầu. Với The Pearl, giá trị được bồi đắp dần theo thời gian, khi không gian sống tại đây tạo điều kiện để cư dân gắn kết với thiên nhiên, đặc biệt là dòng sông hiền hòa, để xây dựng và kể tiếp câu chuyện cuộc đời mình, để di sản sẽ không ngừng được tiếp nối.