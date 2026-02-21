Dạo đường hoa, check-in khinh khí cầu và cách gia đình 4.0 đón Tết mới

Dịp đầu xuân, bên cạnh chúc Tết họ hàng hay lễ chùa cầu may, nhiều gia đình trẻ chọn trẩy hội bằng một chuyến đi đúng với tinh thần xê dịch của năm con ngựa.

Nằm ở phía đông nam TP.HCM, Cần Giờ đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách tới trẩy hội xuân Bính Ngọ 2026. Lễ hội Xuân Cần Giờ quy mô hàng đầu cả nước với “vũ trụ trải nghiệm” ngập tràn sắc Tết đã biến thành phố biển này trở thành điểm đến trọn ngày, nơi các gia đình có thể thỏa sức thả mình vào dòng chảy thiên nhiên, văn hóa, hiện đại trong một hành trình.

Sáng và trưa: Khám phá Rừng Sác trên đường tới Cần Giờ

Di chuyển dễ dàng và nhanh chóng là yếu tố đầu tiên biến Cần Giờ trở thành điểm đến lý tưởng, bởi các gia đình chỉ mất khoảng hơn một giờ để đi từ trung tâm TP.HCM bằng ôtô cá nhân. Không cần dậy quá sớm, lên đồ vội vàng rồi uể oải suốt đường đi, mẹ có thể thong thả chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bố tranh thủ uống một ly cà phê trong khi các con tỉ mỉ chọn từng bộ áo dài, từng chiếc kẹp tóc để sẵn sàng xúng xính trước giờ lên đường.

Năm nay, sau khi chúc Tết họ hàng, gia đình anh Tiến Dũng và chị Hà Vy quyết định đi Cần Giờ để “đổi gió” sau nhiều năm chơi hội xuân ở trung tâm TP.HCM. Anh cho biết: “Tôi nghe nói Cần Giờ nay đã khác xưa và phát triển hơn nhiều rồi. Là người yêu cây cảnh, tôi không thể bỏ qua lễ hội xuân quy mô lần đầu được tổ chức tại đây sau khi đọc được thông về cây mai 150 tuổi trên báo. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các con tôi lần đầu được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát của vùng đất này”.

Các gia đình sẽ được khám phá cung đường xanh Rừng Sác nổi tiếng trên hành trình tới Cần Giờ.

Cần Giờ nổi tiếng là khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận với hệ động - thực vật đa dạng và độc đáo. Với tổng diện tích khoảng 75.000 ha, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ mang đến bầu không khí trong lành khác hẳn với sự xô bồ của phố thị.

Các gia đình sẽ thấy rõ điều này sau khi đi qua phà Bình Chánh và băng qua cung đường Rừng Sác xanh mướt mắt dài gần 40 km để đến bãi biển. Nếu xuất phát sớm từ TP.HCM, lịch trình khám phá Cần Giờ nửa ngày với các hoạt động nhẹ nhàng như tham quan rừng ngập mặn bằng canô, xe đạp hay dừng chân tại chiến khu Cần Giờ, ngắm cảnh sinh thái, chụp ảnh, nghe hướng dẫn viên giới thiệu... cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trưa và chiều: Chiêm ngưỡng đường hoa quy mô hàng đầu cả nước

Sự “thay da đổi thịt” của Cần Giờ vào Tết năm nay khiến không ít du khách từng tới thành phố biển này bất ngờ. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Lễ hội Xuân Cần Giờ được tổ chức tại Vinhomes Green Paradise ngay sát bờ biển.

Màn trống hội với sự xuất hiện của ông Thần Tài, Phúc, Lộc, Thọ cùng đội lân sư rồng, lân mai hoa thung... ngay cổng chào mang đến bầu không khí đầy hào hứng, “sạc” lại năng lượng cho du khách sau hành trình di chuyển. Ngay sau đó, các gia đình có thể tiến đến khu vực cây mai điều ước để “hái lộc” trên 2.026 bao lì xì, chứa đựng nhiều phần quà thiết thực là các voucher ăn uống, mua sắm. Gian hàng ẩm thực 3 miền hoạt động cả ngày để du khách có thể dùng bữa mọi lúc, mọi nơi trong hành trình trẩy hội.

Đường hoa “Mã đông nghinh xuân” mang đến không gian rực rỡ sắc Tết.

300 gốc mai cùng “cụ mai” phú quý 150 tuổi đang bung nở, tạo thành phông nền rực rỡ cho những tấm ảnh check-in “viral” mạng xã hội của du khách. Anh Hoàng Sơn, Việt kiều Đức mới về nước, chia sẻ: “Lâu lắm rồi gia đình tôi mới có dịp ăn Tết quê. Vì khí hậu lạnh ở Đức không trồng được mai vàng, nên cộng đồng người Việt chủ yếu trưng cây giả vào dịp năm mới. Về tới đây, nhìn thấy hàng trăm gốc mai xếp thành hàng thế này, tôi không khỏi xúc động. Chọn được một điểm du xuân vừa vui vẻ, náo nhiệt, vừa đậm đà bản sắc dân tộc thế này quả là may mắn”.

Cây mai Phú Quý 150 tuổi là điểm check-in thu hút du khách.

Bên cạnh các tiểu cảnh hoa Tết được thiết kế chỉn chu và bố trí tại nhiều điểm trong khu vực tổ chức sự kiện, nổi bật phải kể đến cây mai Phú Quý có tuổi đời 150 năm được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Nhiều du khách không giấu nổi sự trầm trồ với tầm vóc của mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây tính đến thời điểm hiện tại. Việc bố trí cây mai trăm tuổi tại Lễ hội Xuân Cần Giờ cũng cho thấy tâm huyết của ban tổ chức trong việc tạo ra một không gian văn hóa “có 1-0-2” cho du khách thập phương.

Chiều và tối: Thưởng thức nghệ thuật, check-in cùng khinh khí cầu

Sau khi chụp “nghìn lẻ một” tấm ảnh check-in đăng lên mạng xã hội kết hợp nạp năng lượng bằng những món ăn đặc sản 3 miền, các gia đình không nên bỏ qua các hoạt động hoạt náo diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức hội xuân.

Đó là hàng loạt workshop truyền thống như cắm hoa, làm mứt, gói bánh tét, vẽ chậu trồng cây, trang trí nón lá... các trò chơi dân gian từ phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu đến đập niêu, kéo co, cà kheo, gieo quẻ... và cả viết điều ước treo lên cây lì xì khổng lồ, xin chữ ông đồ, mua sắm những món đồ lưu niệm hay thưởng thức nhiều màn trình diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Du khách tham gia workshop cắm hoa tại Lễ hội Xuân Cần Giờ.

Khi chiều xuống, hoàng hôn dần buông trên bờ biển Cần Giờ tạo nên khung cảnh lãng mạn, kết hợp những chiếc khinh khí cầu khổng lồ tạo cho du khách cảm giác như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp tại xứ sở thần tiên Cappadocia ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hoa, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, bộc bạch: “Mình từng xem nhiều vlog du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ và rất ấn tượng với lễ hội khinh khí cầu tại đất nước này, nhưng không ngờ khung cảnh đó có ngày được tái hiện ngay tại chính quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên Cần Giờ quê mình tổ chức một lễ hội lớn đến thế. Vì vậy, năm nay, tranh thủ trước khi lên thành phố nhập học, mình đã rủ một vài người bạn thân cùng lớp về trẩy hội, tiện thể ghé thăm nhà luôn”.

Du khách check-in cùng khinh khí cầu theo concept “Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam”.

Ít người biết, cách đây chưa đầy một năm, địa điểm check-in “vạn người mê” này vẫn chỉ là một con đường ven biển vắng. Việc “khoác áo mới” cho một thành phố trong khoảng thời gian thần tốc đã chứng minh tầm vóc và tiềm năng của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Với chuỗi sự kiện quy mô, Cần Giờ nói chung và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nói riêng đang chứng minh tầm vóc quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ cùng định hướng phát triển thành tổ hợp sự kiện - du lịch - giải trí, cực tăng trưởng mới gắn liền mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm của TP.HCM.