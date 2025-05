Đạo diễn Việt Tú: 'Đô thị hóa nhanh, càng cần không gian vị nhân sinh'

Đô thị hóa nhanh theo quy luật tưởng chừng giúp con người xích lại gần nhau hơn nhưng chưa hẳn.

Thực tế những bữa cơm gia đình cùng tiếng cười trong nhà ngoài phố đang dần ít đi và khái niệm "mất kết nối cảm xúc nơi đô thị" đã âm thầm lên ngôi đáng lo ngại. Lý giải điều này, đạo diễn Việt Tú - Cố vấn cao cấp sáng tạo của nhà phát triển đô thị quốc tế nổi tiếng Masterise Homes - chia sẻ: “Tôi thì nghĩ ngược lại chút, một khu dân cư được quy hoạch tốt sẽ giúp con người có được sự kết nối và thân thuộc cho dù sống một mình hay với gia đình, đó là lý do các chính phủ tại nhiều quốc gia càng ngày càng quan tâm đến việc cải tạo và nâng cấp các môi trường sống đô thị. Vấn đề ‘mất kết nối’ được đặt ra ở đây, tôi nghĩ phần nhiều xuất phát từ sự phát triển của công nghệ hơn là từ sự mở rộng đô thị”.

Không gian sống cần kết nối con người

- Nhiều nghiên cứu cho thấy dân số đô thị tăng cao đi kèm với cảm giác cô đơn và các vấn đề tâm lý. Trong trải nghiệm cá nhân hoặc công việc sáng tạo, anh từng chứng kiến điều này chưa?

Tôi chứng kiến điều này xung quanh mình hàng ngày, khi những người chủ gia đình đều bận rộn lo cơm áo gạo tiền, con cái bắt đầu trưởng thành nhưng cha mẹ chưa đến ngưỡng già. Nếu không có một chiến lược “kết nối” được chuẩn bị từ sớm, thì cảm giác người nào biết việc người nấy trong cùng một gia đình rất phổ biến.

Chúng ta vẫn quan điểm cuộc sống hiện đại cần tôn trọng sự riêng tư của nhau như người phương Tây, tôi cho rằng đó là một quan điểm thiếu sự trải nghiệm thực tế. Qua 2 thập kỷ sống, học tập và nghiên cứu các mô hình đô thị hiện đại ở nhiều quốc gia tiên tiến, đặc biệt là phương Tây, tôi chứng kiến những gia đình có truyền thống họ vẫn rất đề cao và tôn trọng sự kết nối, đồng thời coi đây như yếu tố bắt buộc để duy trì hạnh phúc, truyền thống gia đình và nền tảng xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò phát triển của các đô thị “vị nhân sinh” - nói nôm na là đô thị vì con người, ngày càng trở nên quan trọng.

Vì khi sống trong một khu dân cư có cảnh quan tươi đẹp, được thiết kế với các trải nghiệm tốt, tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người, thiên nhiên và các tiện ích cuộc sống lành mạnh - về mặt bản chất đây chính là phong thuỷ, sẽ làm cho mỗi người có thêm nhiều lý do để về nhà, để “kết nối” giữa con người với nhau thay vì công nghệ, và từ bỏ các thói quen không lành mạnh khác.

- Theo anh, không gian sống nên đóng vai trò gì trong việc nuôi dưỡng kết nối giữa con người với nhau?

Không gian sống chính là nguồn sống, là khí quyển của chúng ta, đặc biệt với người Á Đông. Sẽ không ai muốn sống ở một cộng đồng lạnh lẽo, xa cách, thiếu tiện ích sống thiết thực, hoặc dư thừa tiện ích hào nhoáng nhưng xa lạ với nhịp sống hàng ngày. Chúng ta cũng chỉ muốn về nhà nếu đó là một ngôi nhà mang lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc, xung quanh là cộng đồng mà mình cảm thấy được thuộc về.

Chính vì vậy, chưa bao giờ vai trò của các nhà quy hoạch, các nhà đầu tư phát triển những khu dân cư mới lại trở nên quan trọng như ngày hôm nay, cũng như các dự án “đô thị vị nhân sinh” lại trở thành một trào lưu được đón nhận như vậy.

Nghệ thuật trong không gian đô thị

- Là Cố vấn cao cấp sáng tạo của Tập đoàn Masterise, anh đánh giá thế nào về vai trò của nghệ thuật được đưa vào trong thiết kế, quy hoạch đô thị hiện đại, hay nói cách khác là tầm quan trọng của nghệ thuật với việc "thổi hồn" vào không gian sống đô thị?

Tôi có một người bạn thân cũng là một nghệ sĩ. Cách đây nhiều năm, khi đến ngôi nhà đầu tiên tôi tự thiết kế cho gia đình mình, anh ấy nói một câu làm tôi nhớ mãi: ‘Nhà Tú đẹp, nhưng là đẹp cho người nhìn, còn người ở trong sẽ bất tiện vì nó giống một cái showroom hay một cái gallery hơn là một không gian sống đúng nghĩa’. Chính điều này đã thay đổi tư duy của tôi khi thiết kế các ngôi nhà cho mình và cho bạn bè sau này.

‘Beauty must be the result of sustainability’ (những gì tốt đẹp nhất cần là kết quả của sự bền vững). Tôi cho rằng, một không gian sống, một đô thị được coi là tuyệt vời cho mọi người cần là kết quả của sự bền vững đến từ thiên nhiên, môi trường, các tính toán kết nối về tiện ích đặt trọng tâm là con người, chứ không phải chỉ là những khối kiến trúc độc đáo ấn tượng, những layout chỉ mang tính trình diễn.

Tất nhiên cũng cần nhìn nhận, trải qua nhiều năm chiến tranh và tái thiết, nhiều thế hệ của chúng ta thiệt thòi là thiếu trải nghiệm nên vẫn cho rằng nghệ thuật chỉ là những gì đó mơ mộng, thậm chí trông đơn thuần chỉ là lạ mắt. Nhưng trên thực tế, nghệ thuật là một phần không thể thiếu của các đô thị lớn trên thế giới, là một cấu phần quan trọng trong việc làm gia tăng giá trị thương mại của các dự án phát triển đô thị. Vì vậy, tại thị trường bất động sản Việt Nam ai có tầm nhìn về điều này, người đó sẽ có lợi thế trong việc tạo ra những giá trị cho cư dân và cho chính dự án của mình.

- Theo anh, không gian sống tại các dự án của Masterise Homes đóng vai trò thế nào trong việc kết nối con người, nơi chúng ta có thể sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho cuộc sống thực hơn là những kết nối công nghệ như anh đã nói ở trên? Và có phải chính những giá trị này sẽ khiến cư dân tự hào khi nói “Nhà tôi ở Masterise” (Homes) - bởi đây không chỉ như một nơi ở, mà là một nơi thuộc về?

Đến thời điểm này có thể nói, khái niệm “vị nhân sinh” chúng ta chưa nghe bàn nhiều và chưa thấy đưa vào thực tế một cách phổ biến trong quy hoạch các khu dân cư cũng như từng thiết kế sản phẩm bất động sản là quá muộn. Bởi nếu không tạo ra được một không gian sống với yếu tố quan trọng nhất là thiên nhiên bền vững, các tiện ích mà con người được đặt ở trung tâm thì các dự án đó dễ thất bại. Đặc biệt đối với những dự án thuộc phân khúc cao cấp trở lên, nếu chưa hình thành được không gian sống mang tính kết nối cao giữa con người với con người, đồng thời trở thành những tài sản giá trị không chỉ về vật chất, mà còn cả ở khía cạnh tinh thần thì coi chừng sẽ rất lãng phí.

Chính vì vậy, triết lý “vị nhân sinh” mà Masterise Homes theo đuổi không phải là một khái niệm xa vời, hay mang tính hình thức mà được cụ thể hóa rõ ràng qua từng dòng sản phẩm, trong đó bộ sưu tập Masteri là một minh chứng điển hình.

Masteri không chỉ là một dòng căn hộ cao cấp với thiết kế hiện đại và tiện ích vượt trội, mà còn là nơi đặt con người làm trung tâm trong mọi trải nghiệm sống. Chúng tôi tin rằng, giá trị lớn nhất của một không gian sống không nằm ở vật liệu hay độ cao của công trình, mà ở khả năng tạo ra kết nối thực sự giữa người với người.

Không gian cộng đồng trong Masteri - từ khu vườn nội khu, phòng sinh hoạt chung, lối đi dạo cho đến những khoảng xanh thư giãn - đều được thiết kế để khuyến khích sự tương tác một cách tự nhiên. Đó là nơi những cuộc trò chuyện bất chợt có thể bắt đầu, nơi trẻ em vui chơi còn người lớn thì kết bạn, và nơi cư dân có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc ngay trong chính khuôn viên sống của mình.

Chúng tôi hiểu rằng, trong nhịp sống hiện đại, điều mà nhiều người trẻ, gia đình trẻ đang tìm kiếm không chỉ là nơi ở tiện nghi mà là một nơi họ thực sự thuộc về. Và tại Masteri, cảm giác ấy đến từ chính sự kết nối: Kết nối với hàng xóm, cộng đồng và với những giá trị sống tích cực, nhân văn.

Chính vì vậy, khi một cư dân Masteri nói “Nhà tôi ở Masterise”, đó không đơn thuần là một câu giới thiệu địa chỉ, mà là cách họ thể hiện niềm tự hào với nơi đã mang lại cho họ một trải nghiệm sống ý nghĩa và đáng nhớ.