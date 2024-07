Đạo diễn Ngọc Hùng phẫu thuật chuyển giới

Đạo diễn Ngọc Hùng (nay lấy tên là Hồng Ngọc) cho biết đưa ra quyết định phẫu thuật chuyển giới trong một buổi sáng. Bạn bè của đạo diễn đều phản đối vì thấy mạo hiểm, sợ Ngọc Hùng chịu đau đớn khi đã ở tuổi U50. Song Ngọc Hùng cho rằng: "Nhiều năm qua, tôi không hiểu hạnh phúc của mình ở đâu. Mình cứ chơi vơi trong cuộc sống. Tôi muốn 15 năm tiếp theo của cuộc đời, mình sẽ sống trong hình hài của một người phụ nữ".

Hành trình chuyển giới của Ngọc Hùng diễn ra trong thời gian khá lâu và tốn kém nhiều chi phí. Ban đầu, Ngọc Hùng phải bổ sung hormone nữ để cơ thể trở nên mềm mại. Sau đó, đạo diễn sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới.

"Ca mổ kéo dài khoảng 6 tiếng. Thực sự tôi không cảm thấy quá đau đớn. Mọi thứ trôi qua nhanh và đơn giản hơn tôi nghĩ. Sau đó, tôi về khách sạn gần bệnh viện để nghỉ ngơi. Mỗi ngày tiếp đó, tôi phải tới bệnh viện để thăm khám và tiêm kháng sinh. Giai đoạn này là tôi cảm thấy ám ảnh nhất", Ngọc Hùng nhớ lại.

Đạo diễn kể thêm thời gian sau, phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật để có vẻ ngoài như ý muốn. Tổng chi phí hai ca mổ tốn kém khoảng 600 triệu đồng.

"Bây giờ, tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ. Tôi cảm thấy bỏ phí quãng thời gian quá lâu. Tôi ước giá như mình quyết định sớm hơn. Khi nhìn thấy tôi lần đầu sau khi chuyển giới, mọi người vẫn bị sốc. Không ai tin nổi", Ngọc Hùng chia sẻ.

Theo Ngọc Hùng, anh cũng giấu kín người thân trong suốt quá trình chuyển giới vì sợ họ lo lắng. Đạo diễn nói may mắn vì đồng nghiệp, học trò ủng hộ sau khi anh công khai thông tin chuyển giới. BB Trần còn gửi quần áo sang tặng Ngọc Hùng.

Đạo diễn Ngọc Hùng từng đảm nhận vai trò giám đốc Nghệ thuật của sân khấu Thế giới Trẻ. Đạo diễn gắn bó, tâm huyết với sân khấu kịch. Ngọc Hùng cũng là người dàn dựng của nhiều vở kịch ăn khách như Chuyện tình Bangkok, Chuyện hai chàng, Hồn anh xác em, Thâm cung nội chiến, Bao giờ mẹ lấy chồng...

