Á hậu Bùi Khánh Linh: 'Tôi buồn khi bị chê lười ở Đảo thiên đường'

“Tham gia show truyền hình thực tế là một trong những wish list của tôi năm nay. Trước thềm kết thúc nhiệm kỳ Á hậu Hòa bình, tốt nghiệp đại học và bước sang tuổi mới, tôi muốn làm một điều gì đó thật khác biệt”, Bùi Khánh Linh nói.

Và rồi, Bùi Khánh Linh nhận được lời mời từ nhà sản xuất của Đảo thiên đường. Ban đầu, cô đắn đo khá nhiều vì bản thân chưa từng tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào trước đó. Sau khi cân nhắc, tìm hiểu về format show và biết được VTV sẽ kiểm duyệt, phát sóng khung giờ vàng, Bùi Khánh Linh gật đầu bước vào hành trình của chương trình hẹn hò.

15 ngày ghi hình tại đảo Phú Quốc đã kết thúc. Á hậu trở lại với nhịp sống thường nhật. Người đẹp không biết hình ảnh của cô sẽ xuất hiện thế nào trên Đảo thiên đường. Bởi cô cũng chưa có cơ hội xem trước chương trình. Vì thế, cứ vào tối thứ 7, Bùi Khánh Linh lại hồi hộp mở tivi lên để xem show như những khán giả khác.

- Chị có thực sự đến show hẹn hò để tìm người yêu?

- Để tìm một người yêu trong show hẹn hò rất khó. Vì nhà sản xuất sẽ tìm một nhóm người với những tính cách khác nhau tham gia. Nhưng nếu may mắn chọn được một người phù hợp, cùng ra về sau show thì vui đấy chứ.

- Vậy mục đích của chị?

- Mong muốn lớn nhất của tôi khi đến tham gia chương trình là tăng mức độ ứng biến, phản xạ trước những tình huống trong chương trình truyền hình thực tế. Tôi cũng học thêm được cách ứng nhân xử thế, mạnh dạn, bớt rút rè hơn.

Bùi Khánh Linh cho biết cô đã chuẩn bị trước tâm thế để đón nhận những tranh cãi sau khi tham gia vào một show truyền hình thực tế. Song khi đọc được những bình luận trái chiều của khán giả sau hai tập đầu Đảo thiên đường lên sóng, cô không tránh khỏi cảm giác buồn.

- Giả sử, chị là khán giả. Và buộc phải nhận xét về người chơi Bùi Khánh Linh trong hai tập đầu của chương trình. Chị đánh giá thế nào?

- Cô này có vẻ hiền, ít nói, lạnh lùng. Chắc đây là khoảng thời gian để cô ấy quan sát, lựa chọn. Hai tập đầu chưa thể hiện được nhiều cá tính của Bùi Khánh Linh. Chắc phải theo dõi các tập tiếp theo, với những thử thách dần mới bộc lộ con người của cô ấy.

- Nhưng nhiều khán giả lại có đánh giá khác. Họ cho rằng “á hậu lười biếng, thiếu hòa đồng và không phù hợp để tham gia chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò"?

- Khi tham gia một show truyền hình thực tế, tôi biết mình phải chấp nhận cả những ý kiến trái chiều lẫn sự ủng hộ. Tôi đón nhận tất cả bình luận và rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Đọc những bình luận như vậy, tôi khá buồn. Nhưng tôi tôn trọng nhà sản xuất, ê-kíp thực hiện chương trình. Để làm ra một show lớn thế này, họ phải đổ công sức và tiền bạc rất lớn. Tất nhiên, một chương trình truyền hình thực tế đôi khi phải cắt, ghép để tạo ra những tình huống kịch tính. Một ngày quay của chúng tôi bắt đầu từ 7h sáng đến quá nửa đêm. Nhưng chương trình chỉ có phát sóng 90 phút trên truyền hình thôi. Vì thế, đôi khi nhà sản xuất cũng phải nhấn nhá hoặc bỏ qua một số đoạn để phù hợp.

- Chị đang trách nhà sản xuất à, trong khi sự thể hiện của chị chưa nổi bật?

- Như tôi đã nói ở trên, ban đầu, nhà sản xuất sẽ có thể nhấn nhá để tạo hấp dẫn. Nhưng tính cách thật của người chơi sẽ bộc lộ ở những tập sau. Hy vọng mọi người vẫn theo dõi, để thấy tôi dần quan sát, hòa nhập và nỗ lực nhiều hơn.

Ưu điểm lớn nhất của tôi là người trẻ. Vì trẻ nên khi mắc lỗi, tôi không ngại sửa, hoàn thiện. Ví dụ, khi biết chương trình yêu cầu người chơi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh và đó không phải lợi thế, tôi vẫn chấp nhận bước vào cuộc chơi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để mình có môi trường cải thiện trình độ ngoại ngữ. Tôi được nói tiếng Anh liên tục trong 15 ngày, có thể ngữ pháp chưa phải tốt nhất nhưng mọi người hoàn toàn hiểu.

Kể tiếp về Đảo thiên đường, Bùi Khánh Linh nói trước khi tham gia chương trình, cô có xem qua một số show hẹn hò của nước ngoài. Người đẹp cũng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho hành trình 15 ngày quay với 5 vali, tổng cộng 150 bộ trang phục, đồ dùng cá nhân, thuốc men.

“Mọi thứ giống như sắp bước vào một cuộc thi hoa hậu vậy”, Khánh Linh nhớ lại.

- Đảo thiên đường có giống như tưởng tượng của chị?

- Khác nhiều so với những gì tôi từng xem trên show hẹn hò. Tôi hoàn toàn không biết thông tin gì về người chơi và những gì đón đợi mình sắp tới. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng tôi chỉ được nghe yêu cầu là người chơi phải chuẩn bị một bộ đồ thể thao, đi tiệc. Khi ra đến set quay, chúng tôi mới biết các hoạt động gì sẽ đón đợi mình.

Vì thế, mọi thứ rất bất ngờ. Show không chỉ dừng lại ở việc hẹn hò, thả thính nhau mà còn rất nhiều hoạt động ngoài trời, thử thách đòi hỏi thể lực và cả chiến thuật. Điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị về sức khỏe và tinh thần.

- Áp lực lớn nhất là gì?

- Rất nhiều áp lực xảy đến. Điều lo lắng với mọi thí sinh là nếu trong 2-3 ngày mà không có ai thả tim, sẽ bị loại khỏi nhà chung. Vì thế, việc đối xử, chia sẻ, hòa nhập với mọi người thế nào cũng rất quan trọng. Chứ không hẳn là chỉ tập trung vào nhân vật mà mình có cảm tình đâu.

Camera của nhà sản xuất được đặt trong nhà chung quay lại 24/24. Ngoài ra còn cả máy ghi âm nữa. Từng hành động, lời ăn tiếng nói của người chơi đều được thể hiện ra hết.

- Chị học được gì sau những thử thách đó?

- Tham gia chương trình giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Việc trải qua những thử thách rất vất vả, nhưng tôi không ngại vì được trải nghiệm, học hỏi. Đó là điều tốt và không phải lúc nào cũng có cơ hội. Đặc biệt, những chương trình đòi hỏi về thể lực, thể thao, tôi đều yêu thích. Nên nếu có cơ hội, tôi luôn sẵn sàng thử sức. Nhìn tôi vậy thôi chứ rất khỏe đấy.

Chưa đầy một tháng nữa, Bùi Khánh Linh sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm á hậu. Một năm qua với Bùi Khánh Linh theo cô là khá ngắn, chưa đủ thời gian để thực hiện hết dự định mong muốn. Vài tháng qua, cô cũng gấp rút hoàn thành khóa luận để chuẩn bị ra trường.

“Sau tháng 8 sẽ lần lượt diễn ra những mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi: kết thúc nhiệm kỳ - tốt nghiệp – bước sang tuổi mới. Tôi cũng đã ngồi xuống và nghĩ về con đường tiếp theo mình sẽ đi. Chắc tôi vẫn sẽ học lên thạc sĩ, song song là hoạt động giải trí. Trong tương lai, tôi muốn thử sức với kinh doanh ở lĩnh vực mỹ phẩm. Có vẻ vẫn khá xa nhỉ”, cô gái 2K2 chia sẻ.

- So với những người đẹp “chung nhà” Sen Vàng như Thùy Tiên, Lương Thùy Linh, tên tuổi của Bùi Khánh Linh có phần lép vế hơn. Chị có lo lắng về điều đó không?

- Thực sự khi chưa đạt được đến phiên bản tốt nhất của mình, tôi chắc sẽ rất lo. Nhất là khi thấy các chị của mình rất thành công nữa. Đôi khi tôi cũng cảm thấy tự ti, dẫn đến rụt rè và loay hoay nhiều hơn. Nhưng về sau, khi đã thích nghi được, tôi thấy môi trường cạnh tranh cũng tạo động lực để thay đổi và phát triển. Tôi sẽ nhìn cách chị Thùy Tiên, Lương Thùy Linh phát triển và cố gắng nỗ lực như vậy. Nhưng con đường, định hướng và tố chất của mỗi người khác nhau. Tôi cũng không quá dành nhiều thời gian để so sánh với ai đó và cố tập trung vào con đường của mình.

- Nếu bây giờ được chia sẻ một điều gì đó cho Bùi Khánh Linh của 5 năm sau, chị sẽ nói gì?

- 5 năm sau, khi ấy, tôi sẽ 27 tuổi. Chắc sẽ chưa giàu đâu (Cười).

Nhưng về trải nghiệm, kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đầy đặn hơn. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng và cũng là quý giá nhất của tuổi trẻ. Ở tuổi 27, tôi hy vọng mình có cơ hội đi vòng quanh thế giới, mở rộng nhãn quan, gặp gỡ những người bạn mới. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đặt cho mình những nền tảng đầu tiên cho công việc kinh doanh. Mong tôi thật nhiều sức khỏe. Hãy luôn là cô gái năng động, trưởng thành, sẵn sàng thay đổi và đón nhận mọi thứ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.