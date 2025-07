Đạo diễn lên tiếng vụ phim 18+ gây tranh cãi

"Mary Kills People" gây tranh cãi vì những cảnh 18+ và chủ đề nhạy cảm xoay quanh việc trợ tử. Đạo diễn Park Joon Woo mới đây đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo tờ Chosun, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới của MBC Mary Kills People vừa diễn ra vào sáng 31/7. Dựa trên nguyên tác cùng tên của Canada, chuyện phim theo chân nữ bác sĩ So Jung (do Lee Bo Young thủ vai) hỗ trợ an tử cho những bệnh nhân không còn hy vọng cứu chữa.

Những ngày qua, tác phẩm thu hút sự quan tâm. Bên cạnh loạt cảnh máu me 18+, chủ đề về “trợ tử”, hay cái chết nhân đạo cũng gây không ít tranh luận trái chiều. Trong buổi họp báo, đạo diễn Park Joon Woo đã lên tiếng về vấn đề này,

Khi được hỏi về làn sóng phản ứng của khán giả vì nội dung nhạy cảm, đạo diễn Park Joon Woo giải thích: “Tùy vào từng tình huống, từng trường hợp mà phim xây dựng. Nhưng tổng thể tác phẩm của tôi không mang thông điệp kiểu như ‘xã hội cần có trợ tử’ hay ‘vì Hàn Quốc có những trường hợp như thế này, nên cần hợp pháp hóa trợ tử’. Hoàn toàn không phải như vậy".

Đạo diễn Park Joon Woo khẳng định không làm phim "cổ xúy trợ tử". Ảnh: Newsen.

Ông chia sẻ thêm: “Phim cũng có những nhân vật phản đối vấn đề này. Nhân vật bác sĩ So Jung cũng rơi vào nhiều mâu thuẫn nội tâm. Đôi khi cô ấy can ngăn, đôi khi lại tỏ thái độ muốn ủng hộ. Ngay cả nhân vật do Lee Min Ki đảm nhận cũng thể hiện sự bối rối, lúng túng trước các tình huống đó".

Theo đạo diễn, vấn đề trợ tử không có câu trả lời đúng hay sai rõ ràng, mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. "Tôi nghĩ đây là quyền lựa chọn cá nhân. Không phải vì nó tốt cho tất cả mọi người, nên cần phổ biến đại trà. Nếu nhìn ra thế giới, ở các nước như châu Âu hay Canada, chỉ khoảng 3-5% những người cận tử lựa chọn hình thức này. Vì vậy, tôi không thể khẳng định đó là con đường ngắn nhất hay tốt nhất để ra đi thanh thản", Park Joon Woo cho hay.

Trước đó, dù chưa chính thức lên sóng, Mary Kills People đã thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều tranh cãi. Bên cạnh chủ đề, tác phẩm còn chứa nhiều cảnh khỏa thân, bạo lực, máu me gây sốc. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại về việc những hình ảnh nhạy cảm này xuất hiện trên sóng truyền hình.