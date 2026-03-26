Danh tính hai cổ động viên gây chú ý ở trận Việt Nam - Bangladesh

Chỉ xuất hiện vài giây trên sóng truyền hình, 2 cô gái với vẻ ngoài xinh xắn nhanh chóng trở thành tâm điểm, được cộng đồng mạng tìm kiếm danh tính.

Tối 26/3, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Bên cạnh trận đấu gay cấn trên sân cỏ, một khoảnh khắc trên khán đài cũng bất ngờ “chiếm sóng” mạng xã hội.

Cụ thể, khi trận đấu đang diễn ra, máy quay truyền hình đã bắt trọn hình ảnh 2 cô gái ngồi trên khán đài. Với gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng phong thái tập trung theo dõi trận đấu, các cổ động viên này nhanh chóng gây ấn tượng mạnh dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi.

Hai nữ cổ động viên gây chú ý.

Ngay sau đó, khoảnh khắc này được cư dân mạng nhanh tay chụp lại, chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng. Danh tính của 2 nữ cổ động viên xinh đẹp sau đó nhanh chóng được “truy tìm”. Cư dân mạng tìm ra cô gái áo trắng là Trần Thu Hiền (sinh năm 2004, quê Bắc Ninh). Được biết, Thu Hiền từng giành danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 2004 đang hoạt động trong vai trò nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, sở hữu khoảng 287.000 người theo dõi trên Facebook. Bên cạnh đó, cô cũng từng xuất hiện trên một số chương trình của VTV với vai trò người mẫu, MC, ghi điểm nhờ phong thái tự tin và ngoại hình ưa nhìn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về khoảnh khắc đang viral trên mạng xã hội, Thu Hiền cho biết khá bất ngờ và cũng hơi ngại vì không nghĩ hình ảnh của mình lại được mọi người chú ý nhiều như vậy. "Hiện tại có nhiều người nhận ra và nhắn tin hỏi thăm tôi hơn", Hiền chia sẻ.

Nhan sắc xinh xắn của Thu Hiền.

Trên trang cá nhân, Thu Hiền thường xuyên chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Nội dung xoay quanh những chuyến du lịch, hoạt động thể thao hay các khoảnh khắc đời thường giản dị. Nhờ hình ảnh tích cực cùng phong cách gần gũi, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Cô gái diện áo đen được dân mạng tìm ra là Hà Phương, hot girl có khoảng 12.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Thu Hiền chia sẻ Hà Phương là bạn thân của cô. Cả 2 đều bất ngờ nhưng cũng rất vui vì nhận được sự quan tâm của mọi người.

Hà Phương đang sở hữu 12.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.