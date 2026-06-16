Danh tính cô gái hát ở tiệm tạp hóa hút 14 triệu lượt xem

Chưa từng học thanh nhạc bài bản, Hồng Yên không ngờ những lần cất tiếng hát giữa tiệm tạp hóa quê nhà lại đưa cô đến với hàng triệu người trên mạng xã hội.

Cô gái hát ở tiệm tạp hóa gây sốt mạng xã hội Không sân khấu, không dàn dựng cầu kỳ, Hồng Yên vẫn chinh phục hàng triệu khán giả bằng giọng hát trong những video quay tại tiệm tạp hóa của gia đình.

Đầu tháng 4, Đặng Thị Hồng Yên (sinh năm 2002, làm việc tại TP Cần Thơ) bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người biết đến trên mạng xã hội khi đăng tải bản cover ca khúc Bangkok City. Với giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc, video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Thái Lan. Thậm chí, chính chủ nhân ca khúc cũng để lại bình luận khen ngợi.

Đến ngày 21/5, Hồng Yên tiếp tục tạo nên "cơn sốt" mới với bản cover ca khúc Trung Quốc Gió lớn đang gào, tuyết trắng đang rơi. Chỉ trong thời gian ngắn, video thu về hơn 14 triệu lượt xem, giúp cô gái được biết đến rộng rãi hơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Yên cho biết hành trình đến với âm nhạc của mình giống một cơ duyên hơn là một kế hoạch được vạch sẵn từ trước.

Ngã rẽ không ngờ

Sau kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, Yên từng nuôi ước mơ lên TP.HCM học tập. Tuy nhiên, biến cố gia đình khiến dự định ấy phải tạm gác lại. Thời điểm đó, mẹ cô phải phẫu thuật, kinh tế gia đình gặp khó khăn nên không thể chu cấp cho con gái học xa nhà.

Trong lúc đang loay hoay với những dự định dang dở, cô tình cờ có cơ hội tiếp xúc với môi trường ban nhạc tại Cần Thơ. Chính cơ duyên này đã mở ra cho Yên một hướng đi mới, giúp cô vừa ở gần gia đình, vừa có cơ hội nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

Năm 2022, Yên theo học ngành Thiết kế đồ họa tại FPT Polytechnic Cần Thơ. Trong thời gian học tập, cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thầy cô và nhà trường để tham gia các chương trình văn nghệ, cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên.

Giai đoạn 2022-2024, Yên liên tục góp mặt tại nhiều sân chơi nghệ thuật và đạt được những thành tích đáng nhớ tại trường. Đặc biệt, có chương trình giúp cô được biểu diễn hai tiết mục mở màn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

"Đó là những kỷ niệm rất đẹp trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của tôi", Yên nhớ lại.

Hồng Yên có cơ hội thử sức với nhiều tiết mục tại trường.

Cũng trong khoảng thời gian này, những video cover Yên đăng tải trên TikTok bắt đầu nhận được sự chú ý. Cuối năm 2021, một số clip của cô bất ngờ lan tỏa trên nền tảng này. Đến năm 2023, bản nhạc Hoa lời Việt Người bên gối và người trong tim tiếp tục giúp Yên đến gần hơn với khán giả.

Điều đặc biệt là âm nhạc chưa từng là đam mê lớn nhất của cô gái sinh năm 2002. Yên cho biết bản thân yêu thích diễn xuất, đặc biệt là diễn hài sân khấu. Thế nhưng trong khi cơ hội với nghề diễn chưa xuất hiện, âm nhạc lại liên tục mở ra những cánh cửa mới.

"Tôi cảm giác mọi thứ như được sắp đặt. Dù từng muốn theo đuổi diễn viên, cuối cùng tôi vẫn gặp lại âm nhạc. Vì vậy, tôi chọn âm nhạc là một phần trong con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi", cô chia sẻ.

Hiện nay, Hồng Yên hoạt động độc lập. Những nội dung liên quan đến đời sống của các ban nhạc tại Cần Thơ thường xuất hiện trên kênh TikTok của cô xuất phát từ chính quãng thời gian từng gắn bó với môi trường này.

"Từ nhạc công đến ca sĩ, đa số anh chị em trong các band nhạc ở Cần Thơ tôi đều quen biết. Trước đây tôi cũng từng đi diễn cùng band nên hiểu được những câu chuyện phía sau sân khấu", Yên nói.

Hiện cô cũng là một trong hai giọng ca biểu diễn thường xuyên tại một quán cà phê, đồng hành cùng nghệ sĩ piano. Các thành viên trong nhóm biểu diễn đều xuất thân từ những ban nhạc tại Cần Thơ.

Thông qua những video kể về nghề hát và cuộc sống của các ban nhạc, Yên mong muốn khán giả có cái nhìn gần gũi hơn về công việc của những người làm nghệ thuật biểu diễn, đồng thời giúp các bạn trẻ yêu thích âm nhạc hiểu rõ hơn về thực tế của nghề.

Bên cạnh công việc hành chính, Hồng Yên vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và sáng tạo nội dung âm nhạc trên mạng xã hội.

Đằng sau video triệu lượt xem ở tiệm tạp hóa

Sự nổi tiếng trên TikTok mang đến cho Hồng Yên cả những lời động viên lẫn những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, điều cô trân trọng nhất vẫn là tình cảm và sự ủng hộ từ khán giả.

Theo Yên, mỗi dòng nhạc đều có những khó khăn riêng. Với các ca khúc US-UK, thử thách lớn nhất nằm ở kỹ thuật xử lý bài hát. Do chưa từng được đào tạo thanh nhạc bài bản, cô chủ yếu học bằng cách nghe và cố gắng tái hiện lại cách hát của ca sĩ gốc.

Trong khi đó, những bài hát bằng tiếng Trung, Thái, Hàn hay Nhật đòi hỏi nhiều thời gian hơn vì phải vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Để thực hiện một bản cover, Yên thường nghe đi nghe lại bài hát nhiều lần, tự viết phiên âm vào giấy, tìm lời bài hát rồi sử dụng các công cụ hỗ trợ để học cách phát âm. Sau khi thuộc lời và giai điệu, cô tiếp tục tìm beat để luyện tập. Với những ca khúc chưa có beat sẵn, cô phải sử dụng các công cụ tách nhạc từ bản gốc.

"Có những video tôi phải quay đi quay lại cả chục lần. Nhanh nhất là khoảng 15 phút để hoàn thành một đoạn cover TikTok, nhưng cũng có bài mất đến 2-3 ngày mới học xong", cô kể.

Yên cho biết trong giai đoạn 2023-2024, khi mới xây dựng kênh TikTok, cô từng nghĩ rằng muốn video lan tỏa thì phải đầu tư kỹ về ngoại hình, trang phục và hình ảnh xuất hiện trước máy quay.

Thế nhưng càng làm nội dung, cô càng nhận ra điều khiến mình thoải mái nhất lại là được xuất hiện đúng với con người thật.

"Từ từ tôi hiểu bản thân hơn và thấy mình không cần quá cầu kỳ về vẻ ngoài. Điều tôi muốn tập trung là âm nhạc", cô nói.

Từ những đoạn cover ngẫu hứng, Hồng Yên dần xây dựng được lượng khán giả riêng trên các nền tảng mạng xã hội.

Bởi vậy, những video của Yên tại tiệm tạp hóa đều được thực hiện một cách mộc mạc. Không sân khấu, không ánh đèn hay lớp trang điểm cầu kỳ, chỉ có giọng hát cùng khung cảnh quen thuộc của tiệm tạp hóa mà gia đình cô đang kinh doanh tại quê nhà Đồng Tháp.

"Lâu lâu về quê tôi vẫn phụ mẹ bán hàng bình thường. Nhưng đó không phải công việc chính hiện tại. Có lẽ chính sự tự nhiên đó đã tạo nên hình ảnh 'Yên ở tiệm tạp hóa' mà mọi người biết đến hôm nay", cô chia sẻ.

Sau khi các clip tại tiệm tạp hóa nhận được nhiều phản hồi tích cực, Yên quyết định duy trì ý tưởng này. Để tiết kiệm thời gian, cô thường học trước 4-5 đoạn cover rồi tranh thủ về quê quay cùng lúc, sau đó đăng tải dần trong khoảng một tháng.

"Hiện tại tôi phải cân bằng giữa công việc hành chính và âm nhạc. Sau khi dành 8 tiếng mỗi ngày cho công việc, tôi sẽ sắp xếp thời gian học bài mới. Khi đã tập nhuần nhuyễn, tôi xin nghỉ một ngày để về quê quay TikTok", cô cho biết.

Sau thành công của các bản cover, Hồng Yên tiết lộ cô đang ấp ủ kế hoạch phát hành 3 ca khúc do chính mình sáng tác. Vì chưa từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc, cô cho biết sẽ dành nhiều thời gian để hoàn thiện các sản phẩm một cách chỉn chu nhất.

"Chính sự yêu thương và ủng hộ của khán giả trên TikTok đã cho tôi động lực để thử sức với công việc này", Yên nói.

Cô hy vọng nếu những sáng tác đầu tay nhận được sự đón nhận của công chúng, bản thân sẽ có cơ hội mang âm nhạc đến nhiều vùng đất mới và gặp gỡ những khán giả vốn chỉ quen biết mình qua màn hình điện thoại.