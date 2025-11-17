Danh tính 'cô dâu thời Nguyễn' gây sốt khi diễu hành cổ phục ở Hà Nội

|
Trong Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành chiều 15/11 tại Hà Nội, cô gái diện trang phục Nhật Bình của cô dâu thời nhà Nguyễn thu hút đông đảo sự quan tâm nhờ ngoại hình sáng. Khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người nhận ra người đẹp đó là Hà Thị Giang Thanh (22 tuổi, quê Quảng Ninh). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Giang Thanh bày tỏ: "Tôi rất vui và tự hào vì được đón những nụ cười, tiếng vỗ tay, cái vẫy tay chào của người dân cũng như du khách nước ngoài. Tôi thấy yêu thêm yêu trang phục của dân tộc". Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ/Sinh viên Việt Nam.
Giang Thanh cho biết niềm yêu thích với các sự kiện lan tỏa văn hóa của cô bắt nguồn từ gia đình. Cô được nuôi dưỡng trong môi trường đam mê nghệ thuật và tiếp xúc với văn hóa lịch sử từ ngày còn bé. Lớn lên, Thanh Giang theo học khoa Di sản Văn hoá của Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ/Sinh viên Việt Nam.
Sở hữu nét dịu dàng, đậm chất Á đông, Giang Thanh thường xuyên góp mặt tại các sự kiện liên quan đến trang phục Việt Nam. Ảnh: Hà Thị Giang Thanh/Facebook.
Năm ngoái, Giang Thanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô là thí sinh trải qua phần nhân trắc học lâu nhất để kiểm chứng việc chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Trước đó, cô dừng chân tại Top 5 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023. Giang Thanh từng chia sẻ cuộc thi là một bước ngoặt mở ra những cơ hội mới cho bản thân. Ảnh: Hà Thị Giang Thanh/Facebook.
Hiện Giang Thanh là người mẫu ảnh tự do, đặc biệt yêu thích các bộ sưu tập về trang phục, văn hóa của người Việt. Bên cạnh đó, người đẹp 22 tuổi nuôi dưỡng ước mơ trở thành một thuyết minh viên du lịch. Ảnh: Hà Thị Giang Thanh/Facebook.
Dù từng dự thi nhiều đấu trường sắc đẹp, Thanh Giang vẫn tương đối kín tiếng. Trên mạng xã hội, cựu thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 không chia sẻ nhiều về đời tư cũng như cuộc sống thường nhật. Ảnh: Hà Thị Giang Thanh/Facebook.
Đầu tháng 10, Giang Thanh nhận lời làm mẫu ảnh cưới, xem đây là cơ hội để làm mới mình và mở rộng phong cách thay vì chỉ gói gọn trong những bộ trang phục truyền thống. Từ hình ảnh nhẹ nhàng, cô chuyển sang lối trang điểm tinh tế và những concept đa dạng hơn. Ảnh: Hà Thị Giang Thanh/Facebook.
