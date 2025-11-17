Danh tính 'cô dâu thời Nguyễn' gây sốt khi diễu hành cổ phục ở Hà Nội

Trong Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành chiều 15/11 tại Hà Nội, cô gái diện trang phục Nhật Bình của cô dâu thời nhà Nguyễn thu hút đông đảo sự quan tâm nhờ ngoại hình sáng. Khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người nhận ra người đẹp đó là Hà Thị Giang Thanh (22 tuổi, quê Quảng Ninh). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Giang Thanh bày tỏ: "Tôi rất vui và tự hào vì được đón những nụ cười, tiếng vỗ tay, cái vẫy tay chào của người dân cũng như du khách nước ngoài. Tôi thấy yêu thêm yêu trang phục của dân tộc". Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ/Sinh viên Việt Nam.