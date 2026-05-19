Danh sách tuyển Brazil gây tranh cãi

Hàng thủ của tuyển Brazil mang đến World Cup 2026 đang khiến nhiều cổ động viên phản ứng trái chiều.

Tuyển Brazil công bố danh sách dự World Cup 2026.

Dưới thời Carlo Ancelotti, tuyển Brazil hứa hẹn sẽ bước vào kỳ World Cup tiếp theo với diện mạo cân bằng và thực dụng hơn, sau khi đội tuyển liên tục bị chỉ trích vì hàng thủ thiếu chắc chắn.

Điểm tựa lớn nhất của Brazil tại World Cup 2026 nằm ở cặp trung vệ Gabriel Magalhaes và Marquinhos. Cả hai đều là nhân tố chủ chốt của Arsenal và PSG và đều góp mặt ở trận chung kết Champions League sắp tới.

Trong màu áo Arsenal, Gabriel được xem là một trong những hậu vệ hay nhất Premier League mùa này nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ, đọc tình huống thông minh và sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong khi đó, Marquinhos tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một thủ lĩnh nơi hàng thủ PSG sau hơn một thập kỷ duy trì phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, đó là điểm sáng hiếm hoi giữa một hàng thủ không được đánh giá quá cao của Brazil. Đáng chú ý, sự góp mặt của bộ đôi lão tướng Alex Sandro và Danilo ở hai cánh khiến CĐV "Selecao" lo lắng.

Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ phản ứng trước lựa chọn nhân sự của HLV Ancelotti. Một tài khoản viết: "Brazil đang rơi vào cơn tuyệt vọng ở vị trí hậu vệ cánh? Nhiều năm qua chẳng còn ai hay hơn Sandro và Danilo sao?". Một fan khác bình luận: "Có lẽ Brazil là đội sở hữu hàng thủ yếu nhất trong top 10 FIFA".

Nhiều CĐV Brazil cũng tỏ ra tiếc nuối khi trong quá khứ, đội tuyển nước nhà luôn dư thừa ngôi sao ở vị trí hậu vệ cánh. Từ Cafu, Roberto Carlos cho đến Dani Alves hay Marcelo, tất cả đều là những cái tên lừng danh của bóng đá thế giới.

Sự vắng mặt của Eder Militao vì chấn thương cũng để lại nỗi lo lớn, trong khi Bremer chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối. Những trung vệ còn lại được HLV Ancelotti lựa chọn như Roger Ibanez, Léo Pereira hay Douglas Santos cũng không nhận được nhiều đánh giá tích cực.

HLV Ancelotti từng thành công vang dội tại Real Madrid nhờ xây dựng đội bóng dựa trên sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, thử thách mà ông phải đối mặt cùng tuyển Brazil sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

