Danh sách dự World Cup của tuyển Bỉ gây tranh cãi

HLV Rudi Garcia công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 của tuyển Bỉ với nhiều cái tên đáng chú ý bị gạch tên phút chót.

ĐTQG Bỉ vừa chính thức công bố danh sách tham dự World Cup 2026. Dù vẫn sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu, đội bóng của HLV Rudi Garcia bước vào giải đấu lần này với tâm thế của một “ngựa ô” thay vì ứng viên vô địch thực thụ như giai đoạn thế hệ vàng trước đây.

Những cái tên nổi bật nhất của tuyển Bỉ vẫn hiện diện đầy đủ. Kevin De Bruyne tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh tuyến giữa, trong khi Thibaut Courtois trở lại để gia cố hàng thủ sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Trên hàng công, Romelu Lukaku vẫn được đặt kỳ vọng dù trải qua mùa giải nhiều biến động tại Napoli với chấn thương còn chưa khỏi hẳn.

Ngoài các cựu binh, tuyển Bỉ còn mang tới World Cup lực lượng giàu tốc độ và sức trẻ. Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere hay Alexis Saelemaekers đều góp mặt và được kỳ vọng trở thành những nhân tố tạo đột biến cho đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại nằm ở danh sách bị loại. HLV Garcia quyết định gạch tên hàng loạt cầu thủ đáng chú ý như Romeo Lavia, Lois Openda, Arthur Vermeeren hay Malick Fofana.

Đặc biệt, trường hợp của Openda tạo ra không ít tranh cãi. Tiền đạo này từng được xem là phương án kế thừa Lukaku nhờ tốc độ và khả năng pressing ấn tượng.

Trong khi đó, Vermeeren hay Lavia cũng là những tài năng trẻ nhận nhiều kỳ vọng trong vài năm gần đây.

Sau kỳ World Cup 2018 đầy thành công với vị trí thứ ba, tuyển Bỉ chưa thể tái hiện hình ảnh của một thế lực lớn tại các giải đấu quốc tế.

World Cup 2026 vì thế được xem như cơ hội để De Bruyne cùng thế hệ cuối cùng của “thế hệ vàng” tìm kiếm dấu ấn trước khi chuyển giao hoàn toàn cho lớp cầu thủ trẻ.

Danh sách chi tiết của đội tuyển Bỉ tham dự World Cup 2026.

