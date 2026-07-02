Danh sách dàn sao kiếm tiền khủng

Vương Nhất Bác là ông hoàng quảng cáo của Trung Quốc hiện tại khi nắm trong tay 33 bản hợp đồng với nhiều thương hiệu cao cấp. Anh nhận được 20 triệu NDT với mỗi lần làm đại diện.

Trang 163 đưa tin thu nhập từ quảng cáo là một trong những nguồn thu lớn và dễ dàng nhất của người nổi tiếng. Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Bắc Kinh Xingfeng đã đưa ra bảng giá tham khảo cho các nhóm ngôi sao và có thể thấy các nghệ sĩ chỉ ký một hợp đồng quảng cáo, xuất hiện trên màn hình 30 giây cũng bằng người khác làm cả đời.

Theo bảng giá giới thiệu của công ty Xingfeng, một số ngôi sao được xếp vào hàng huyền thoại sẽ có mức giá cao đặc biệt như Vương Phi hay Lương Triều Vỹ ký hợp đồng quảng cáo với mức thù lao khoảng 50 triệu NDT. Tiêu Chiến từng phá vỡ kỷ lục cát-xê quảng cáo với mức giá 60 triệu NDT, tuy nhiên trung bình anh nhận mức 25 triệu NDT cho mỗi hợp đồng làm người đại diện. Đây là mức cao trong nhóm diễn viên trẻ.

Nghệ sĩ Trung Quốc kiếm tiền khủng nhờ làm người đại diện cho các thương hiệu.

Nghệ sĩ trẻ có mức thù lao quảng cáo cao nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ với 30 triệu NDT. Sau đó là Hồ Ca, diễn viên nổi tiếng người Thượng Hải thu về 26 triệu NDT khi đặt bút ký hợp đồng.

Vương Nhất Bác là ông hoàng quảng cáo của Trung Quốc hiện tại khi nắm trong tay 33 bản hợp đồng với nhiều thương hiệu cao cấp. Anh nhận được 20 triệu NDT với mỗi lần làm người đại diện.

Nhóm các nghệ sĩ kỳ cựu như Củng Lợi, Tôn Lệ, Châu Tinh Trì nhận mức thù lao 25 triệu NDT. Ngô Kinh, Hoàng Bột, Huỳnh Hiểu Minh, Châu Kiệt, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng có giá ở mức cao là 20 triệu NDT.

Nhóm ngôi sao hạng A thì Triệu Lệ Dĩnh là người báo giá thù lao cao nhất với 18 triệu NDT. Dương Mịch, Lưu Văn, Tống Thiến, Tạ Đình Phong, Cát Ưu, Vương Chí Văn đặt mức tham khảo là 17 triệu NDT.

Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch được các thương hiệu trả thù lao cao nhờ nổi tiếng nhiều năm, hình ảnh đẹp.

Các nghệ sĩ hạng A đang nổi, có độ tuổi trẻ trung và lượng người hâm mộ hùng hậu thường nhận thù lao ở mức 15 triệu NDT cho một bản hợp đồng làm đại diện thương hiệu trong một năm bao gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du, Trần Phi Vũ, Trần Vỹ Đình, Thẩm Đằng, Giang Sơ Ảnh, Dương Tử, Dương Dương, Lý Hiện, Chu Nhất Long, Trương Nhược Quân, Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Nhiên, Lưu Diệc Phi, Đồng Lệ Á, Vương Hạc Đệ, Vương Bảo Cường, Angelababy, Thang Duy, Dương Siêu Việt, MC Uông Hàm, ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt, vận động viên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa, Diêu Thần, ca sĩ Hoa Thần Vũ, Lưu Thi Thi, Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa...

Quan Hiểu Đồng được mệnh danh là "con gái quốc dân" với danh tiếng sao nhí, được nhiều khán giả biết tới từ khi còn nhỏ. Vì vậy, cô nhận mức thù lao 14-23 triệu NDT để nhận lời tham gia quảng cáo.

Trương Lăng Hách là ngôi sao đang lên, nắm trong tay 18 hợp đồng làm người đại diện với mức thù lao khoảng 8-10 triệu NDT. Các công ty cũng phải trả cho Vương An Vũ, Đinh Vũ Hề, Trương Tử Phong, Cảnh Điềm, Ngu Thư Hân, Âu Dương Na Na mức giá tương tự.

Theo 163, hợp đồng quảng cáo còn chia làm nhiều mức khác nhau, phía khách hàng yêu cầu càng nhiều thì cát-xê càng cao. Mức giá khi chỉ sử dụng hình ảnh quảng cáo in ấn khác với quảng cáo có video. Thù lao biểu diễn và phí xuất hiện cũng được tính riêng. Một số hợp đồng quảng cáo hợp tác trong thời gian ngắn cũng thu về 5-7 triệu NDT trong 3 tháng.

Các công ty phải làm rõ yêu cầu riêng của mình đối với việc hợp tác quảng bá như thời gian, hình thức quảng cáo, có cần quay phim hay không, số buổi quay phim trong thời gian hợp tác, nghệ sĩ có tham gia các sự kiện của công ty hay không, số lượng sự kiện và ngân sách dự kiến ​​của công ty dành cho việc thuê người đại diện. Tuy nhiên, mức thù lao không thuộc về nghệ sĩ toàn bộ mà còn phân chia với bên môi giới quảng cáo, công ty quản lý...

Mặt khác, theo Sina, các thương hiệu xa xỉ phẩm thường không đưa ra mức phí quảng cáo cao. Thực tế, chính người nổi tiếng mới là bên mong muốn được hợp tác với thương hiệu lớn nhằm nâng cao địa vị của bản thân. Thậm chí nghệ sĩ tự bỏ tiền túi ra trả cho các chi phí phát sinh khi ký hợp đồng quảng cáo thương hiệu lớn chỉ để làm đẹp hồ sơ của mình.

Theo Sina, khi hợp tác với một thương hiệu, các nghệ sĩ phải có quá trình khảo sát và tìm hiểu kỹ lưỡng xem sản phẩm của họ có phù hợp với mình hay không, từng vướng scandal nào trong quá trình sản xuất hay chưa. Trường hợp như Cảnh Điềm từng giới thiệu sản phẩm kém chất lượng dẫn đến việc bị cấm nhận thêm hợp đồng quảng cáo mới trong 3 năm. Hay như MC Uông Hàm quảng cáo cho một app tài chính, đến khi công ty vướng vòng lao lý, nam diễn viên bị hàng nghìn người chỉ trích vì họ đã gửi tiền hoặc đầu tư thông qua app này do tin tưởng vào danh tiếng của Uông Hàm.