Danh hiệu B.O.A.T. của Ronaldo và những điều bất thường

Chiến thắng B.O.A.T (QBV vĩ đại nhất mọi thời) của Ronaldo gây chú ý bởi thể thức lạ và thời điểm nhạy cảm giữa căng thẳng FIFA - UEFA.

Nhìn bề ngoài, chiến thắng của Cristiano Ronaldo ở cuộc bình chọn B.O.A.T. chỉ giống một trò chơi dành cho người hâm mộ. Nhưng cách tổ chức khá khác thường - bỏ phiếu có thu phí, cho phép bình chọn nhiều lần và chỉ diễn ra chưa đầy một tháng - khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn.

Nếu đặt B.O.A.T. vào bối cảnh căng thẳng giữa UEFA và FIFA trong năm 2026, câu hỏi cũng xuất hiện: cuộc bình chọn này đơn thuần nhằm tìm ra mùa giải Quả bóng vàng hay nhất lịch sử, hay còn mang ý nghĩa truyền thông lớn hơn?

Một cuộc bình chọn có nhiều điểm lạ

Ronaldo thắng B.O.A.T. không phải kết quả quá bất ngờ. Siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, trong khi mùa 2007/08 của anh gần như hội đủ mọi yếu tố của một mùa giải kinh điển.

Khi ấy, Ronaldo ghi 42 bàn trên mọi đấu trường cho Manchester United, vô địch Premier League, Champions League và sau đó lần đầu giành Quả bóng vàng. Xét riêng thành tích, lựa chọn Ronaldo hoàn toàn có cơ sở.

Điều đáng bàn hơn nằm ở thể thức.

Khác Quả bóng vàng truyền thống, nơi kết quả được quyết định bởi lá phiếu của các nhà báo quốc tế, B.O.A.T. trao quyền lựa chọn cho người hâm mộ. Mỗi lượt bình chọn có giá 1 euro và một người có thể bỏ phiếu nhiều lần.

Vì thế, B.O.A.T. không vận hành theo nguyên tắc “mỗi người một phiếu”. Mức độ ủng hộ còn phụ thuộc vào việc người tham gia sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền cho lựa chọn của mình.

Theo số liệu được công bố, có 5.009 người tham gia bỏ phiếu nhiều lần. Trong số này, 44 người thực hiện từ 10 đến 26 lượt, 300 người bỏ từ 5 đến 9 lượt, còn 4.665 người bỏ từ 2 đến 4 lượt.

Cách bỏ phiếu như vậy khiến tính đại diện của kết quả khó đặt ngang một cuộc thăm dò phổ thông. Ronaldo có thể nhận nhiều phiếu hơn Messi, nhưng số phiếu ấy không đồng nghĩa số người ủng hộ anh cũng nhiều hơn tương ứng.

Thời gian tổ chức cũng khá ngắn. Cuộc bình chọn được giới thiệu ngày 1/10/2026 và đóng cổng lúc 23h59 ngày 27/10. Chưa đầy một tháng để tìm ra thứ được quảng bá là “mùa giải Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử”.

B.O.A.T. tôn vinh Ronaldo, nhưng thể thức và thời điểm tổ chức khiến cuộc bình chọn gây nhiều tranh luận.

Trong khi đó, Quả bóng vàng thường niên được xây dựng bằng một chiến dịch truyền thông kéo dài, từ công bố đề cử, tranh luận giữa các ứng viên đến các hoạt động quảng bá trước gala. B.O.A.T. xuất hiện nhanh và kết thúc cũng nhanh, tạo cảm giác giống một sáng kiến truyền thông ngắn hạn hơn một dự án được chuẩn bị trong thời gian dài.

Yếu tố tiền bạc cũng không quá thuyết phục nếu xem đây là mục tiêu chính. Với hơn 5.000 người tham gia và mức phí 1 euro mỗi lượt, quy mô doanh thu không lớn so với giá trị thương mại của France Football hay UEFA.

Nếu muốn kiếm tiền, ban tổ chức hoàn toàn có thể mở bình chọn trong vài tháng, quảng bá rộng hơn và khai thác tối đa sức hút của Ronaldo - Messi. Việc B.O.A.T. chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khiến câu hỏi hợp lý hơn phải là: họ muốn kiếm tiền, hay muốn tạo ra một câu chuyện?

Ronaldo và Messi trong cuộc cạnh tranh lớn hơn

Muốn hiểu vì sao B.O.A.T. xuất hiện vào thời điểm này, cần nhìn rộng hơn vào quan hệ giữa UEFA và FIFA.

Hai tổ chức cùng điều hành bóng đá thế giới nhưng thường xuyên có lợi ích khác nhau về lịch thi đấu, quyền thương mại, phân chia doanh thu và quyền lực quản trị. Những bất đồng ấy trở nên đặc biệt căng thẳng trong năm 2026.

Từ năm 2024, UEFA bắt tay với Groupe Amaury, công ty mẹ của France Football và L'Équipe, để đồng tổ chức Quả bóng vàng. Groupe Amaury vẫn sở hữu thương hiệu và quản lý hệ thống bỏ phiếu, còn UEFA tham gia sâu hơn vào khâu tổ chức sự kiện và khai thác thương mại.

Vì vậy, bất kỳ hoạt động truyền thông mới nào xoay quanh Quả bóng vàng cũng khó tách hoàn toàn khỏi sự hiện diện ngày càng lớn của UEFA.

Ronaldo và Messi lại là hai biểu tượng rất thuận lợi để kể câu chuyện này.

Ronaldo thắng Messi ở B.O.A.T., giữa lúc quan hệ FIFA - UEFA căng thẳng chưa từng thấy.

Messi gắn chặt với World Cup 2022, giải đấu giúp anh hoàn tất sự nghiệp và củng cố vị thế trong lịch sử bóng đá. Một bộ phận người hâm mộ, đặc biệt trong những tranh luận mang tính phe phái Ronaldo - Messi, nhiều năm qua vẫn cáo buộc FIFA ưu ái Messi.

Không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy FIFA “sắp đặt” World Cup để Messi vô địch. Tuy nhiên, việc quan điểm ấy tồn tại rộng rãi trên mạng xã hội khiến Messi dễ bị kéo vào những cuộc tranh luận mang màu sắc FIFA - UEFA, dù bản thân anh không liên quan tới xung đột giữa hai tổ chức.

Với FIFA, World Cup luôn là tài sản lớn nhất. Messi trở thành biểu tượng hoàn hảo cho giải đấu sau Qatar 2022. Trong khi đó, Ronaldo lại gắn sâu với lịch sử Champions League - sân chơi quan trọng nhất thuộc UEFA - với hàng loạt kỷ lục và năm chức vô địch.

Sự đối lập ấy khiến chiến thắng của Ronaldo trong một cuộc bình chọn do hệ sinh thái Quả bóng vàng tổ chức dễ được diễn giải theo nhiều cách hơn một cuộc vui thông thường.

Bối cảnh năm 2026 càng khiến suy đoán tăng lên.

Ngày 30/7, UEFA đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA sau khi kế hoạch bán 20% cổ phần liên quan đến hoạt động thương mại World Cup thông qua FIFA Forward Enterprise bị phanh phui.

Hai ngày sau, ngày 1/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo rút lại kế hoạch này. Đến ngày 3/8, UEFA gửi cảnh báo pháp lý, yêu cầu FIFA bảo toàn toàn bộ tài liệu liên quan.

Ngày 27/8, UEFA tiếp tục nộp đơn tại các tòa án liên bang Mỹ ở New York và Florida nhằm kích hoạt quy trình thu thập chứng cứ. Cuối tháng 9, FIFA phản ứng bằng đơn yêu cầu tòa bác các lệnh triệu tập, đồng thời cáo buộc UEFA tiến hành một “chiến dịch bôi nhọ”.

Chỉ ba ngày sau, ngày 1/10, B.O.A.T. được công bố.

Khoảng cách thời gian quá gần khiến người ta khó tránh khỏi việc đặt hai câu chuyện cạnh nhau. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy B.O.A.T. được tạo ra nhằm phục vụ trực tiếp cuộc đối đầu với FIFA.

Điều có thể khẳng định là cuộc bình chọn xuất hiện đúng lúc quan hệ giữa hai tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới căng thẳng nhất trong nhiều năm. Ronaldo lại thắng Messi trong một sân chơi gắn với thương hiệu Quả bóng vàng và hệ sinh thái UEFA.

Vì vậy, B.O.A.T. có thể chỉ là một cuộc chơi dành cho người hâm mộ. Nhưng với cách tổ chức khác thường, thời điểm xuất hiện nhạy cảm và hai cái tên Ronaldo - Messi ở trung tâm, cuộc bình chọn khó tránh khỏi việc bị nhìn như một phần của cuộc chiến truyền thông lớn hơn giữa FIFA và UEFA.