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Thể thao

Ronaldo ăn mừng danh hiệu Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

  • Thứ năm, 29/10/2026 22:01 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tối 29/10, Cristiano Ronaldo phá vỡ im lặng sau khi giành chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử (BOAT).

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Thông điệp của Ronaldo trên trang cá nhân.

"Bóng đá thuộc về người hâm mộ. Cảm ơn những người ủng hộ trên toàn thế giới. Danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử cũng là của các bạn", Ronaldo viết trên trang cá nhân. Thông điệp của siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ trong chiến thắng lần này.

Cuộc bình chọn BOAT diễn ra trong gần một tháng, từ ngày 1/10 đến 27/10, nhằm kỷ niệm 70 năm ra đời giải thưởng Quả bóng vàng. Ronaldo đứng đầu nhờ Quả bóng vàng 2008, thời điểm anh bùng nổ trong màu áo MU. Mùa giải 2007/08, tiền đạo này ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp đội chủ sân Old Trafford vô địch Premier League và Champions League.

Lionel Messi xếp thứ hai với phiên bản Quả bóng vàng năm 2012, khi anh ghi tới 91 bàn trong năm dương lịch. Ronaldo năm 2017 đứng thứ ba, tiếp theo là Messi năm 2023 và Ronaldo năm 2016. Kết quả cho thấy sức hút áp đảo của hai siêu sao thống trị bóng đá thế giới trong hơn một thập kỷ.

MU và Real Madrid, hai đội bóng gắn liền với những giai đoạn thành công nhất sự nghiệp Ronaldo, cũng gửi lời chúc mừng. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha sở hữu năm Quả bóng vàng chính thức, trong đó có bốn danh hiệu giành được khi khoác áo Real Madrid.

Tuy nhiên, BOAT không phải danh hiệu Quả bóng vàng chính thức bổ sung vào thành tích cá nhân của Ronaldo. Khác với giải thưởng truyền thống do các nhà báo bình chọn, cuộc bình chọn này dựa vào lá phiếu của người hâm mộ và cho phép trả phí để có thêm lượt bầu chọn.

Do đó, kết quả chủ yếu phản ánh sức hút của các huyền thoại, thay vì được xem là thước đo tuyệt đối để xác định cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

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Kết quả bầu chọn chung cuộc trên France Football.
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Hiểu Phong

Ronaldo Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Ronaldo

  • Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng Châu Âu

    Quả bóng vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá thường niên trao cho nam cầu thủ xuất sắc nhất năm do tạp chí France Football tổ chức thông qua bình chọn của các phóng viên thể thao. Được hình thành từ ý tưởng của phóng viên người Pháp Gabriel Hanot, ban đầu giải thưởng chỉ trao cho các cầu thủ người châu Âu đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu, từ năm 2007 luật bình chọn được mở rộng ra phạm vi toàn cầu.

    Bạn có biết: Đã có ba cầu thủ nhận được vinh dự này ba lần, đó là Johan Cruyff, Michel Platini và Marco van Basten. Platini là cầu thủ duy nhất nhận được giải thưởng trong ba năm liên tiếp, 1983, 1984 và 1985. Trong suốt lịch sử của Quả bóng vàng châu Âu, chỉ có một thủ môn duy nhất nhận được giải thưởng này là Lev Yashin (người Nga, trao năm 1963). Với 7 giải thưởng, Hà Lan và Đức là hai quốc gia có nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này nhất.

    • Nhà tổ chức: France Football
    • Lần đầu tiên: 1956

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