Đánh bom xe tại ngoại ô Moskva, một quan chức quân đội Nga tử vong

Một quan chức quân đội Nga phụ trách công tác cung cấp đạn dược tên lửa và pháo binh đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi xảy ra ngày 9/6 tại thành phố Balashikha, ngoại ô phía Đông thủ đô Moskva.

Hiện trường vụ nổ bom xe chụp từ trên cao. Ảnh: The Moscow Times

Theo hãng tin điều tra độc lập The Insider của Nga, nạn nhân là ông Damir Davydov, người đứng đầu một bộ phận thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU), cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược tên lửa và pháo binh cho các lực lượng Nga. Tuy nhiên, đến nay giới chức Nga mới chỉ xác nhận có một người đàn ông thiệt mạng trong vụ nổ và chưa công bố chính thức danh tính nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng theo giờ địa phương tại thành phố Balashikha, cách trung tâm Moskva khoảng 10 km về phía Đông. Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga, vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe BMW X3 đang di chuyển gần một tòa nhà chung cư trên phố Koldunova, thuộc khu Aviatorov.

Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã tử vong do các thương tích nghiêm trọng gây ra bởi vụ nổ. Cơ quan chức năng đã mở một vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân và các tình tiết liên quan, song chưa công bố các cáo buộc cụ thể.

Trong khi đó, kênh Telegram 112 của Nga dẫn các nguồn tin cho biết thiết bị nổ được cho là đặt dưới ghế lái, với sức công phá tương đương khoảng 300-400 gram thuốc nổ TNT.

Trước khi các cơ quan chức năng đưa ra thông báo chính thức, một số kênh Telegram của Nga đã nhận định nạn nhân có thể là ông Davydov. Báo độc lập Astra dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho biết lực lượng cứu hộ đã nhắc đến tên “Damir” trong quá trình xử lý vụ việc. Tờ báo này cũng cho biết các hồ sơ mà họ tiếp cận cho thấy một người đàn ông có đặc điểm trùng khớp với ông Davydov từng sinh sống trên cùng tuyến phố nơi xảy ra vụ nổ.

Khu Aviatorov là khu dân cư được xây dựng chủ yếu dành cho quân nhân Nga và gia đình. Theo Astra, nhiều căn hộ tại đây được Bộ Quốc phòng Nga phân bổ cho quân nhân nghỉ hưu, cựu chiến binh và thân nhân quân nhân.

Đáng chú ý, vụ nổ xảy ra cách chưa đầy 1 km địa điểm xảy ra vụ đánh bom xe hồi tháng 4/2025 khiến Trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó Tham mưu trưởng Cục Tác chiến Chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.

Đến nay, nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến vụ việc. Mặc dù trước đây Kyiv từng bị Moskva cáo buộc đứng sau một số vụ tấn công nhằm vào các quan chức quân sự Nga, hiện chưa có bằng chứng công khai nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ nổ tại Balashikha.