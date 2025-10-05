Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đặng Văn Lâm hứa hỗ trợ đàn em Trung Kiên, Văn Việt

  • Chủ nhật, 5/10/2025 18:45 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết mọi thứ rất quen thuộc và có nhiệm vụ mới là hỗ trợ những cầu thủ trẻ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tươi vui trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam.

“Sau một thời gian dài mới trở lại đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy mới như ngày hôm qua. Mọi thứ rất quen thuộc và cũng với những người đồng đội cũ”, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ trước buổi tập chiều 5/10 trên sân Gò Đậu.

Đây là buổi tập làm quen sân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Nepal vào ngày 9/10. Trong đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik cho gọi nhiều nhân tố U23 như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh, Hiểu Minh. Ông hy vọng những gương mặt trẻ sớm hòa nhập cùng các trụ cột.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết toàn đội đều sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những cầu thủ trẻ. “Không khí ở đội bình thường, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi đã có những buổi làm việc với HLV trưởng và tôi tin mọi người sẵn sàng giúp đỡ những cầu thủ trẻ”, Văn Lâm nói.

“Về vị trí thủ môn, đội tuyển Việt Nam đang tập trung những cá nhân tốt nhất quốc gia. Tôi cùng Trung Kiên, Văn Việt sẽ hỗ trợ nhau trong tập luyện và thi đấu. Còn việc quyết định suất bắt chính, vai trò ra sao thì tùy thuộc vào HLV trưởng”, thủ môn thuộc biên chế CLB Ninh Bình cho hay.

Tại V.League 2025/26 sau 6 vòng đấu, thủ môn Đặng Văn Lâm đóng vai trò quan trọng giúp CLB Ninh Bình đang ở ngôi nhất bảng với 4 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thủng lưới 5 bàn.

Tâm Minh

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đọc tiếp

