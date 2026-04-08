Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW có tân Phó bí thư Thường trực

Ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng bà Hà Thị Nga. Ảnh: Phan Linh.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định để bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tiếp tục giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Phi Long, phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhìn nhận, ông Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực, dám nghĩ dám làm, đã trải qua nhiều cương vị công tác từ trung ương đến địa phương. Ông Nguyễn Phi Long cũng là người có tư duy chiến lược, am hiểu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng và hoạch định chính sách.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Long. Ảnh: Phan Linh.

“Tôi đề nghị và tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực sở trường của mình, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đoàn kết thống nhất để lãnh đạo đạt được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời gian tới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. Ảnh: Phan Linh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn trước yêu cầu, kỳ vọng ngày càng cao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn thể Nhân dân đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Nhấn mạnh sẽ tập trung thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, ông Nguyễn Phi Long cũng cho biết, sẽ nỗ lực làm việc, tích cực học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu, tận tụy với công việc...

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phan Linh.

Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán tỉnh Lào Cai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Nguyễn Phi Long có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Vận tải - Kinh tế đường sắt.

Ông Nguyễn Phi Long có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ tháng 8/2014 tới 1/2018; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (12/2014-1/2018).

Sau đó, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2020, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2022. Ông được bầu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, tháng 1/2021.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, ông Nguyễn Phi Long là Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện sắp xếp các tỉnh, thành phố, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (mới), trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Phi Long được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 8/4, ông Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.