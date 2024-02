Đằng sau màn đại thắng của Taylor Swift ở Grammy

Những giải thưởng lớn tại Grammy 2024 đều được trao cho những nghệ sĩ, các bản hit đã “làm mưa làm gió” trong năm vừa qua.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 được tổ chức vào ngày 5/2 với những kết quả được xem là đã làm hài lòng số đông khán giả. Nếu như năm 2022 chứng kiến sự lên ngôi đầy bất ngờ của ca sĩ ít tên tuổi Jon Batiste ở hạng mục Album of the year, năm 2023 là sự xuất hiện của nghệ sĩ gạo cội Bonnie Raitt trên sân khấu nhận giải Song of the year cùng giải thưởng gây tranh cãi cho Harry’s House ở hạng mục Album của năm, năm nay các giải thưởng lớn đều được dự đoán từ trước.

Chiến thắng cho những “người quen”

Ở hạng mục Album of the year, Grammy năm nay tiếp tục vinh danh Taylor Swift với album Midnights. Nữ ca sĩ thực sự là “người quen” ở hạng mục này khi được đề cử tới 6 lần và chiến thắng tới 4 lần chỉ trong vòng 14 năm. Chiến thắng của Midnights đã khiến cho Taylor Swift trở thành người nhận giải Album của năm nhiều lần nhất tại Grammy, vượt qua các huyền thoại Frank Sinatra, Stevie Wonder và Paul Simon với cùng 3 lần thắng. Album cũng giúp Taylor Swift lần thứ 2 thắng giải Best Pop Vocal Album, sau 1989 tại Grammy 2016.

Midnights cũng là album rất nổi bật trong năm phát hành khi sở hữu 11 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng Billboard 200, và được hỗ trợ quảng bá bởi một trong những tour diễn lớn nhất mọi thời đại The Eras Tour. Điều đó khiến cho sức ảnh hưởng của Midnights có phần vượt lên các sản phẩm khác, dẫu cho năm nay về mặt chất lượng các đề cử được đánh giá là ngang nhau.

Record of the year năm nay chứng kiến sự lên ngôi lần đầu tiên của Miley Cyrus với ca khúc Flowers sau nhiều năm bị Viện Hàn lâm Thu âm “ngó lơ”. Mặc dù đã hoạt động âm nhạc được gần 20 năm, Miley mới chỉ được đề cử một lần duy nhất dưới tư cách nghệ sĩ chính với album Bangerz ở hạng mục Best Pop Vocal Album. Kỳ Grammy lần này, Miley nhận được tới 6 đề cử và bên cạnh Record of the year, Flowers còn mang về cho nữ ca sĩ thêm một kèn vàng ở hạng mục Best Pop Vocal Performance. Đây được xem là một chiến thắng rất xứng đáng khi Flowers đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của Miley trong mặt sáng tác. Và ở đêm trao giải Grammy năm nay, cô còn khoe được khả năng hát live rất tốt.

Miley Cyrus nhận được chiếc kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Song of the year được xem là hạng mục dễ đoán khi kèn vàng năm nay được trao cho Billie Eilish với ca khúc What was I made for. Billie Eilish từng gây sốc tại Grammy khi là nghệ sĩ trẻ nhất nhận 4 giải thưởng quan trọng trong một đêm vào năm 2020. Đây cũng là giải Song of the year thứ 3 của nữ ca sĩ sinh năm 2001. Bên cạnh đó, What was I made for cũng nhận thêm giải thưởng Best Song Written For Visual Media, khi ca khúc này gắn liền với bộ phim Barbie đình đám.

Hạng mục cuối cùng trong Big 4 tại Grammy, Best New Artist, được trao cho Victoria Monét. Đây cũng là hạng mục được rất nhiều khán giả dự đoán chính xác bởi nữ ca sĩ sinh năm 1989 có thâm niên hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc vượt trội so với các đề cử khác. Công chúng đã biết đến cái tên Victoria Monét từ lâu với vai trò nhạc sĩ sáng tác cho Ariana Grande hay Chloe x Halle. Chỉ đến năm nay, khi cô phát hành album đầu tay, nhận được nhiều thành công thương mại, vinh quang tại Grammy mới đến với cô. Ngoài Best New Artist, cô còn giành thêm 2 giải thưởng nữa.

Năm nay cũng chứng kiến sự xuất hiện của một hạng mục mới rất đáng quan tâm tại Grammy là Best Pop Dance Recording. Người “mở bát” cho giải thưởng này là nữ ca sĩ kỳ cựu Kylie Minogue với singe Padam Padam. Đây mới là chiến thắng thứ 2 của cô, sau lần đầu tiên ở hạng mục Best Dance Recording cách đây đúng tròn 20 năm.

Những thất bại đáng tiếc

SZA là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất tại Grammy năm nay. Nữ ca sĩ phát hành album phòng thu thứ hai SOS vào cuối năm 2022, đạt được rất nhiều thành công thương mại, single Kill Bill cũng vươn đến vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sản phẩm của nữ ca sĩ được đánh giá là cân bằng được cả yếu tố đại chúng và hàn lâm. Tuy nhiên, SZA đã trượt cả 3 hạng mục quan trọng tại Grammy 2024. Cô giành được tới 3 giải thưởng tại lễ trao giải năm nay, nhưng đó không đủ khiến người hâm mộ của cô hài lòng.

Nhưng SZA vẫn có một cái kết đẹp hơn Olivia Rodrigo. Năm nay, nữ ca sĩ gen Z phát hành album phòng thu thứ 2 mang tên Guts nhận được hàng loạt lời khen có cánh từ giới phê bình, cô cũng nhận được 6 đề cử tại lễ trao giải. Tuy nhiên, Olivia đã ra về tay trắng. Trường hợp của Olivia Rodrigo khiến khán giả nhớ tới Billie Eilish, khi cô gái này cũng chiến thắng vang dội với album đầu tay, nhưng lại trắng tay khi đến với Grammy cùng album phòng thu thứ 2.

Olivia Rodrigo gây tiếc nuối khi không nhận được giải thưởng nào dù sở hữu 6 đề cử.

Lana Del Rey cũng gây tiếc nuối tại Grammy lần thứ 66. Nữ ca sĩ vẫn chưa có được chiếc kèn vàng danh giá sau 11 lần được đề cử. Năm nay, người hâm mộ của nữ ca sĩ đặt kỳ vọng rất lớn khi Lana nhận được tới 5 đề cử của Viện Hàn lâm, nhiều nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Ở hạng mục Alternative, Lana phải đối đầu với Boygenius - nhóm nghệ sĩ folk/rock bao gồm Julien Baker, Phoebe Bridgers, và Lucy Dacus - cũng được giới phê bình đánh giá cao.

Nhìn chung, lễ trao giải Grammy năm nay kết thúc tốt đẹp với ít tranh cãi đến từ phía các giải thưởng. Những cái tên nhận giải phần nào xứng đáng với chất lượng và tầm ảnh hưởng trong năm vừa qua. Còn đó một vài điều tiếc nuối, nhưng Grammy vẫn đứng vững là một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới.