Đăng quảng cáo website đánh bạc lên mạng, cô gái bị phạt 7,5 triệu

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:10 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

B.T.Q.H. thừa nhận quay video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến, sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân của mình để kiếm tiền.

B.T.Q.H. tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng với trường hợp quảng cáo đánh bạc trên Facebook.

Trước đó, PA05 phát hiện tài khoản Facebook đăng tải video clip quảng cáo website đánh bạc trực tuyến. Qua xác minh, PA05 xác định chủ tài khoản là B.T.Q.H. (SN 2001, trú tại Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, B.T.Q.H. thừa nhận việc quay video sau đó đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân của mình để kiếm tiền là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 24/9, PA05 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.T.Q.H. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là lời cảnh tỉnh về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Việc đăng tải video clip quảng cáo đánh bạc trên không gian mạng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần nhận thức rõ về hậu quả của việc đăng tải nội dung phản cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Khi tham gia mạng xã hội, người dân cần lưu ý không tham gia, chia sẻ hoặc nhấp vào các đường link quảng cáo cờ bạc trực tuyến.

Người dân không tin tưởng các lời mời chào hứa hẹn “kiếm tiền nhanh, thắng lớn” và cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi mời tham gia cá cược, lô đề, game bài đổi thưởng.

Khi phát hiện hành vi quảng cáo, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/dang-clip-quang-cao-website-danh-bac-len-facebook-co-gai-bi-phat-7-5-trieu-dong-ar967639.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quảng cáo đánh bạc Quảng cáo đánh bạc Cô gái đánh bạc Công an Hà Nội

