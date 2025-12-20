Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Đẳng cấp của giày thủ công Italy

  Thứ bảy, 20/12/2025 16:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Các nghệ nhân khâu giày thủ công Italy nổi tiếng khắp thế giới nhờ đôi bàn tay khéo léo. Nhờ thủ công tinh xảo, tay nghề của họ đã được tán tụng suốt hàng trăm năm qua.

Giay thu cong anh 1

Những đôi giày thủ công cao cấp giúp thể hiện đẳng cấp của một quý ông. Ảnh minh họa: C.F.

Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài, thì phải làm tốt mỗi sản phẩm. Đương nhiên, ngoài việc tạo ra sản phẩm tốt, doanh nghiệp còn phải tích cực khai thác nhu cầu của khách hàng, như vậy mới có thể giành được trái tim khách hàng.

Hãy cùng tìm hiểu về lĩnh vực giày da thủ công cao cấp. Thương hiệu giày da thủ công cao cấp của Italy được đông đảo mọi người yêu thích, nguyên nhân do đâu? Thì ra, các tiệm chế tác giày ở đây đều là những cửa tiệm trăm năm tuổi, trải qua nhiều đời kế thừa và phát triển vẫn giữ được nhiều kỹ thuật ưu tú.

Chỉ có cửa tiệm giàu tinh thần nghệ nhân, mới có thể chế tác ra đôi giày da tốt nhất. Sản phẩm tốt không những phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng, mà còn phải truyền đạt tới người tiêu dùng một loại tinh thần và văn hóa độc đáo.

Mỗi sản phẩm tinh tế đều được người nghệ nhân dày công chế tác, mỗi người nghệ nhân lão luyện đều có tiêu chuẩn độc đáo của mình. Người nghệ nhân ưu tú sẽ kết hợp tinh thần truyền thống và kỹ thuật hiện đại một cách hoàn mỹ. Và đương nhiên, đôi giày họ chế tác ra cũng sẽ tinh tế như tác phẩm nghệ thuật.

Văn hóa đóng giày của Italy đã ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có bậc thầy giày da thủ công Zero. Giày da thủ công của Italy chú trọng sự tỉ mỉ, chuẩn xác của từng đường kim mũi chỉ, điều này cũng đã thể hiện tinh thần nghệ nhân một cách hoàn mỹ. Giày da Zero đã kế thừa tinh hoa chế tác giày thủ công của Italy, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao và thể nghiệm tình cảm độc đáo.

Zero cho rằng, sản phẩm do người thợ đích thực tạo ra cần phải có linh hồn độc đáo. Ngoài ra, khi chế tác giày da, họ sẽ gửi gắm suy nghĩ của mình vào sản phẩm, kết hợp với sự sáng tạo trên nền tảng kỹ nghệ tinh xảo, như vậy mới có thể sản xuất ra sản phẩm giày da thích hợp nhất với người tiêu dùng.

Giày da Zero đã có sự cải tiến nhất định trên nền tảng giày da Italy kiểu cũ, thêm vào các yếu tố thời trang mới, là sự kết hợp một cách hoàn mỹ giữa truyền thống và hiện đại.

Tinh thần nghệ nhân là sự kết hợp giữa tỉ mỉ, tinh tế và tinh thần sáng tạo. Thế giới luôn thay đổi thị hiếu của khách hàng cũng vậy. Muốn ở trên đỉnh cao, luôn là cái tên được yêu thích, sản phẩm của bạn phải không ngừng thay đổi để phù hợp với thị hiếu của khách hàng qua mỗi thời kỳ. Nếu đứng im, đồng nghĩa với việc bạn đang bỏ cuộc.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

Giày thủ công Giày thủ công Zero Cửa tiệm Chế tác Hoàn mỹ

