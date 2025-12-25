Đang bù đầu chạy deadline thì 'phải' nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Sau khi nghe thông tin chính thức về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, chị Hoài Thu bỗng thấy không khí lo lắng bao trùm phòng làm việc.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Chị Hoài Thu (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang làm việc trong lĩnh vực hóa sinh môi trường. Đặc thù công việc thường dồn dập vào dịp cuối năm do phải chốt dự án, nghiệm thu hợp đồng.

Từ cuối tháng 10 đến nay, chị và chồng, cũng làm cùng công ty, gần như luôn trong tình trạng đi sớm, về muộn để kịp tiến độ công việc. Không chỉ vậy, thời điểm này, cả hai còn phải làm việc xuyên suốt các ngày thứ 7.

Theo chị Thu, việc nghỉ dài ngày vào đúng cao điểm cuối năm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Trong trường hợp phải làm bù, khối lượng công việc dồn lại khiến chị càng thêm áp lực.

“Nghỉ thì ai cũng thích, nhưng nếu sau đó phải làm bù cả ngày thứ 7 với cường độ cao thì thực sự rất mệt, nhất là với những ngành đang chạy nước rút cuối năm như bên tôi”, chị Thu nói với Tri Thức - Znews.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, công chức, viên chức nghỉ ngày 1/1/2026 dương lịch theo quy định; hoán đổi từ ngày làm việc thứ 6 (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026). Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ 5 ngày 1/1/2026 đến hết chủ nhật ngày 4/1/2026. Trong đó, có 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Xáo trộn

Chị Kim Anh (phường Hà Đông, Hà Nội) hiện làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu liên quan đến phân phối xe tuyến, xe tải. Công việc của chị gần như kín lịch từ thứ 2 đến thứ 7. Vào cao điểm cuối năm, có những tuần, chị phải làm thêm cả chủ nhật để xử lý đơn hàng tồn đọng. Không ít ngày, chị vẫn liên tục nghe điện thoại của khách hàng đến tận nửa đêm.

Theo chị Kim Anh, nếu chỉ nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch, người lao động còn có thời gian nghỉ ngơi ngắn để lấy lại sức. Nhưng khi nghỉ kéo dài tới 4 ngày, chị vẫn phải sắp xếp để làm việc tại nhà.

“Nhà tôi có 3 con, vừa ôm laptop xử lý việc tồn, vừa trông con thì thực sự rất căng thẳng và dễ stress”, chị nói.

Theo Bộ Nội vụ, việc hoán đổi ngày làm việc nhằm giúp công chức, viên chức có kỳ nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn hơn, qua đó kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ cũng cho rằng hoán đổi không làm thay đổi tổng quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong năm.

Hà Châu cho biết việc phải đi làm bù tất cả thứ 7 trong tháng khiến chị và đồng nghiệp mệt mỏi. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, ở góc độ người lao động và doanh nghiệp, một số ý kiến cho rằng đề xuất được đưa ra quá sát thời điểm nghỉ lễ, gây ra không ít xáo trộn. Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy có tới 38% người lao động mong muốn giữ nguyên lịch nghỉ Tết Dương lịch một ngày, nhằm tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và không phải đi làm bù sau đó.

Đó cũng là suy nghĩ của chị Hà Châu (sống tại TP.HCM) - nhân viên một công ty tư nhân trong lĩnh vực vàng bạc. Bình thường mỗi tháng, chị chỉ được nghỉ 2 ngày thứ 7. Giờ nghỉ theo lịch, đồng nghĩa với việc trong tháng 1/2026, chị phải đi làm đủ tất cả ngày thứ 7 để bù lại.

“Sau kỳ nghỉ dài, tâm lý đi làm bù vào thứ 7 thường rất uể oải, năng suất không cao. Nhân viên cảm thấy mệt nhiều hơn là hiệu quả”, chị bày tỏ lo lắng.

Hiện tại, dù đã có thông báo chính thức người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công ty chị Châu vẫn cân nhắc phương án giữ nguyên lịch nghỉ một ngày vào thứ 5 (1/1/2026).

Theo chị, việc hoán đổi chỉ áp dụng với khối công chức, viên chức, còn doanh nghiệp tư nhân sẽ tùy từng đơn vị để sắp xếp cho phù hợp với đặc thù công việc và người lao động.

Người mừng, người lo

Trong khi một bộ phận người lao động rơi vào trạng thái căng thẳng vì kế hoạch công việc, tài chính và chăm sóc con cái bị đảo lộn, một số khác lại ủng hộ phương án nghỉ dài ngày. Với họ, tâm lý “nghỉ bù” là chấp nhận được, miễn có thêm thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng cuối năm.

Chị Thu Hương (sống tại TP.HCM) cho biết gia đình chị đã nhanh chóng lên kế hoạch đưa các con đi Sa Pa trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới. Ngoài thời gian nghỉ lễ, các con chị còn được nhà trường sắp xếp nghỉ thêm một ngày cuối học kỳ I, giúp cả gia đình có 4 ngày nghỉ trọn vẹn.

“Tuy đặt phòng hơi gấp nên giá cao hơn bình thường, tôi vẫn vui vì gia đình có kỳ nghỉ dài ngày. Việc làm bù trước hay sau đó với tôi cũng không quá ảnh hưởng, cứ tận hưởng đã”, chị chia sẻ.

Sau khi nghe thông báo nghỉ 4 ngày liên tiếp, Thu Hương đã sắp xếp để cả gia đình đi du lịch Sa Pa. Ảnh: NVCC.

Ngay sau khi công ty thông báo được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp, anh Hải Đăng (sống tại Nha Trang) lập tức mua vé máy bay đưa cả gia đình ra Hà Nội thăm ông bà. Trước đó, nếu chỉ nghỉ một ngày, gia đình anh dự định ở nhà nghỉ ngơi, còn kỳ nghỉ kéo dài khiến kế hoạch thay đổi.

Theo anh Đăng, thông tin được đưa ra khá muộn nên gia đình khó chủ động sắp xếp. Nếu đặt vé sớm trước khoảng một tháng, giá khứ hồi chỉ dao động 1,2-1,3 triệu đồng/người. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, vé máy bay đã tăng lên gần 2 triệu đồng/người, khiến tổng chi phí cho cả nhà 3 người tăng lên khoảng 5 triệu đồng.

Dù vậy, anh Đăng cho biết gia đình vẫn chấp nhận mức giá cao hơn để tranh thủ về thăm người thân, bởi cơ hội được nghỉ dài ngày không phải lúc nào cũng có.

Ở luồng quan điểm trái ngược, chị Hà Châu, Hoài Thu và Kim Anh đồng tình rằng thông báo vào thời điểm này là quá muộn. Các quyết định “nước đến chân mới nhảy” đẩy áp lực sang doanh nghiệp và người lao động, khi kế hoạch sản xuất, nhân sự đã được chốt từ trước.

“Nếu không thể giữ nguyên phương án nghỉ 1 ngày, nên cho nghỉ luôn và không làm bù, như vậy còn dễ xoay xở hơn cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động”, chị Kim Anh nêu quan điểm.