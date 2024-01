Đang bị tước giấy phép, Thành Bưởi vẫn ngang nhiên bắt khách

Thành Bưởi thông báo bán vé, hướng dẫn khách mua vé

Trong ngày 16-17/1, trên tài khoản Facebook của Xe khách Thành Bưởi đăng tải thông báo về việc chạy tuyến TP.HCM - Cần Thơ, bắt đầu từ 11h ngày 18/1 và dùng số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của hãng (19001026) cho hành khách đặt vé.

Lúc 14h ngày 18/1, phóng viên Báo Điện tử Chính phủ gọi vào số điện thoại đường dây nóng của nhà xe Thành Bưởi thì được nhân viên hãng này hướng dẫn đến bến xe miền Tây và Văn phòng công ty Thành Bưởi ở số 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, TP.HCM, mua vé. Nhân viên này còn cho biết mỗi tiếng sẽ có một xe xuất bến đi từ TP.HCM đến Cần Thơ và ngược lại.

Ghi nhận tại văn phòng nhà xe Thành Bưởi chiều cùng ngày cho thấy mọi hoạt động đặt vé, bán vé, trả lời khách qua tổng đài đặt vé vẫn diễn ra sôi động, như chưa hề có quyết định tước giấy phép trước đó. Trên chuyến xe chạy TP.HCM – Cần Thơ, nhà xe này đã bán được gần kín số ghế.

Chiều ngày 18/1, phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có trao đổi với ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM về sự việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Sở GTVT có biết việc nhà xe Thành Bưởi bán vé và chạy tuyến TP.HCM-Cần Thơ trong khi chưa hết hạn xử phạt, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: Nhà xe tự động làm chứ không có ai cấp phép cho họ.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT khẳng định đã có công văn gửi Sở TT&TT để phối hợp xử lý việc Thành Bưởi quảng cáo trên các trang mạng điện tử vì việc này thuộc chức năng của Sở TT&TT.

“Nhà xe tự động làm chứ Sở GTVT đã xử phạt rồi, bây giờ họ không chấp hành, lại còn đăng quảng cáo trên các trang mạng thông tin điện tử. Cái này thuộc thẩm quyền của Sở TT&TT. Chúng tôi không biết chính xác nhưng hình như nhà xe này chạy với một pháp nhân khác, không phải tên Thành Bưởi”, ông Bùi Hòa An nói.

Theo nắm bắt của phóng viên, Sở GTVT có văn bản số 812/SGTVT-VTĐB ngày 18/1 gửi Sở TT&TT TPHCM phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng trên môi trường mạng điện tử liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi.

Trong văn bản này, Sở GTVT cho biết:

Về công tác xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Bưởi với tổng số tiền phạt 91 triệu đồng và áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở GTVT cấp.

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô là 3 tháng (từ ngày 3/11/2023 đến ngày 3/2/2024).

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1244 ngày 13/11/2023 về thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, do vi phạm theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Do đó, đối với nội dung “công bố tổng đài xe đi Cần Thơ” liên quan đến Công ty Thành Bưởi như trên, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật ngăn chặn các thông tin nêu trên trong thời gian Thành Bưởi bị cơ quan chức năng có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đến ngày 3/2/2024.

Vấn đề đặt ra là nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên, công khai tổ chức đưa đón khách khi không có giấy phép hoạt động, nếu như xảy ra các sự việc đáng tiếc, ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Việc gây tai nạn làm chết nhiếu người của nhà xe Thành Bưởi hồi tháng 9-2023 là một hồi chuông cảnh tỉnh nhưng đâu lại vào đó. Quan trọng hơn là trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải TP.HCM ở đâu khi nhà xe này ngang nhiên hoạt động khi không có giấy phép? Cần làm rõ và có chế tài mạnh hơn, chẳng lẽ cả hệ thống chính trị của thành phố lại thua nhà xe này?

Chiều 18/1, Sở GTVT TP. Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi Sở TT&TT và Công an TP. Cần Thơ về việc hỗ trợ xử lý thông tin vụ Nhà xe Thành Bưởi.

Cụ thể văn bản của Sở GTVT TP. Cần Thơ nêu: "Hiện nay nội dung liên quan đến xe khách Thành Bưởi hoạt động trở lại tuyến Cần Thơ đi TPHCM đăng tải thông tin trên môi trường mạng và dùng số điện thoại đường dây nóng 19001026 thuộc hãng xe khách Thành Bưởi cho hành khách đặt vé... Vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng đến dư luận trong xã hội (mặc dù trên thực tế Công ty TNHH Thành Buởi đã bị Sở GTVT TPHCM thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô tại Quyết định số 1244/QÐ-SGTVT ngày 13/11/2023 và đồng thời Sở GTVT TP. Cần Thơ cũng chưa cấp giấy phép cho Công ty TNHH Thành Bưởi).

Do vậy, Sở GTVT TP Cần Thơ đề nghị Sở TT&TT và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ xử lý, ngăn chặn kịp thời các thông tin đăng trên môi trường mạng chưa đúng theo quy định của pháp luật, nhằm tránh trường hợp hiểu nhầm xe khách Thành Bưởi hoạt động trở lại chưa đúng quy định.