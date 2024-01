Sở GTVT nói về thông tin nhà xe Thành Bưởi mở lại tuyến TP.HCM-Cần Thơ

Fanpage nhà xe Thành Bưởi bất ngờ thông báo sẽ hoạt động trở lại tuyến Cần Thơ - TP.HCM từ 18/1 dù trước đó đã bị lực lượng chức năng thu hồi giấy phép vô thời hạn.

Ngày 9/1, Fanpage nhà xe khách Thành Bưởi thông tin tuyến Cần Thơ - TP.HCM sẽ hoạt động lại vào ngày 18/1. Cụ thể, Fanpage này chia sẻ: "Em cập nhật tin nóng, tuyến Đà Lạt - TP.HCM, Đà Lạt- Cần Thơ vẫn chưa thể hoạt động. Tin đỏ tươi hân hoan vận chuyển khách tuyến Cần Thơ - TP.HCM sẽ hoạt động lại vào 11h00 ngày 18/1. Em sẽ thông báo sớm số tổng đài khi bắt đầu nhận khách được".

Fanpage nhà xe Thành Bưởi thông tin sắp chạy lại tuyến Cần Thơ - TP.HCM.

Liên quan đến việc nhà xe Thành Bưởi sẽ hoạt động trở lại trong ngày 18/1, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: "Hiện tại Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chưa nắm được thông tin nhà xe Thành Bưởi sẽ hoạt động trở lại".

Trước đó, ngày 3/11/2023, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Thành Bưởi với tổng tiền phạt 91 triệu đồng.

Đồng thời phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của Công ty Thành Bưởi với thời hạn là 3 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ngày 10/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương (sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) để điều tra hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán, ngày 30/9/2023, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển thể hiện việc điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô biển số 50F-004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - Đà Lạt trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5/8.

Xe do Tính điều khiển đã gây tai nạn, làm 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Đến ngày 13/11/2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tiếp tục có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn với Thành Bưởi.

Lý do thu hồi căn cứ vào điểm a, khoản 6, điều 19 nghị định 10 của Chính phủ: "Cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh".