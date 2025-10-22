Dàn xe trong lễ cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Sáng 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra ở quê nhà cô dâu, chú rể. Đúng 6h30, gia đình chú rể Nguyễn Viết Vương xuất hiện tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Sự xuất hiện của dàn xe thuộc nhiều hãng, đậu ở trục đường chính thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Chiếc Lexus LS460L màu đen đang được đội ngũ hoàn thiện khâu trang trí với nhiều hoa tươi, đính kết ở đầu và đuôi xe. Ôtô này nhận nhiệm vụ rước dâu.

Lễ rước dâu bắt đầu từ 6h30, sau đó hoa hậu được đưa về nhà chồng ở Quảng Trị. Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân Viết Vương từng nắm giữ vị trí Tổng giám đốc của doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và bất động sản.

Chiếc Cadillac Escalade 2020 dẫn đầu đoàn. Xe này hiện có giá khoảng 3 tỷ đồng . Cadillac Escalade 2020 có thiết kế nổi bật và nhiều tính năng tiện dụng.

Tiếp tục là một chiếc Lexus GX460 xuất hiện tại ngày trọng đại của cô dâu, chú rể.

Lễ ăn cưới Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân được thắt chặt an ninh. Trong ảnh là chiếc BMW X7 đời mới, với thiết kế tinh tế. Theo giá niêm yết trên thị trường, mẫu xe này có giá khoảng hơn 6 tỷ đồng .

Trong đoàn còn có một chiếc Toyota Land Cruiser. Tập đoàn Sơn Hải do ông Nguyễn Viết Hải (cha của Nguyễn Viết Vương) thành lập năm 1998 với vốn điều lệ ban đầu chưa đến 1 tỷ đồng . Ban đầu, công ty tập trung thi công các công trình giao thông, sau đó phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng và đầu tư bất động sản. Trong giai đoạn 2018-2024, tập đoàn trúng khoảng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng .

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương hẹn hò từ 2024. Thời gian đầu, hai người lộ nhiều hình ảnh đi du lịch cùng nhau hoặc đi sắm đồ Tết. Tuy nhiên, họ không xác nhận chuyện tình cảm. Đỗ Thị Hà từng giải thích lý do cô giấu kín chuyện tình yêu là bởi muốn giữ sự riêng tư cho những người xung quanh.

