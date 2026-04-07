Dân văn phòng Trung Quốc thi nhau 'chưng cất' đồng nghiệp

Công cụ thu thập dữ liệu từ nền tảng làm việc rồi mô phỏng nhân viên thành AI gây ra lo ngại ở người làm văn phòng Trung Quốc.

Ảnh chế của dân mạng Trung Quốc với nội dung "Skill của tôi đã được tải lên. Còn bàn làm việc của tôi bị dọn sạch". Ảnh: Weibo.

Gần đây, giới công nghệ Trung Quốc bị sửng sốt với ứng dụng mã nguồn mở 同事.skill (colleague.skill). Từ khóa liên quan đến công nghệ này liên tục lọt nhóm tìm kiếm nhiều nhất ở quốc gia tỷ dân. Bộ giải pháp tạo ra một nghịch lý lớn, khi những người lao động nghiêm túc và cống hiến nhất lại dễ dàng trở thành nạn nhân của AI.

Máy học thu thập dữ liệu làm việc trên các nền tảng phổ biến như Lark hay DingTalk. Hệ thống nhân bản toàn bộ dữ liệu thành agent (tác tử). Trong phần mô tả của colleague.skill, nhà phát triển nêu rõ chất lượng nguyên liệu đầu vào ảnh hưởng lớn đến khả năng tái tạo của trợ lý AI. Mức độ ưu tiên cao nhất là bài viết dài của người đó. Tiếp theo, máy sẽ lấy các phản hồi mang tính quyết định. Cuối cùng, tin nhắn giao tiếp thường ít giá trị.

Từ nguyên tắc này, những nhân sự nghiêm túc, chịu chia sẻ và gánh vác nhất, lại đứng trước nguy cơ bị “chưng cất” thành AI trước tiên.

Nguồn thức ăn của AI

Trong giao tiếp hàng ngày, ngữ cảnh là bối cảnh câu chuyện. Với AI Agent, nó trở thành nhiên liệu để động cơ làm việc. Ngữ cảnh cũng vận hành như mỏ neo giúp mô hình có thể đưa ra những phán đoán chuẩn xác giữa biển thông tin. Lúc AI bị tước đoạt ngữ cảnh, dù sở hữu lượng tham số khổng lồ, cũng chỉ dừng ở một cỗ máy tìm kiếm mất trí nhớ.

Lý do colleague.skill gây chấn động đến từ việc nó nhắm nhắm vào lượng ngữ cảnh chất lượng cao nhưng lại rất thân thuộc: các phần mềm hỗ trợ làm việc ở Trung Quốc.

Trang Github của colleague.skill. Ảnh: Github.

5 năm qua, chốn công sở đất nước tỷ dân đã trải qua quá trình số hóa thầm lặng. Phần mềm như Feishu (Lark), DingTalk, Notion... trở những kho tri thức khổng lồ của doanh nghiệp.

Toàn bộ tương tác văn phòng, dữ liệu trao đổi, ý tưởng hay tranh luận đều được ghi dấu trên phần mềm dạng này. Nhân viên không thể hợp tác hay đề xuất gì mà không đưa dữ liệu hành động lên mạng lưới. Tuy nhiên, hệ thống quản trị cho phép quản trị viên cấp cao xuất toàn bộ tài liệu và lịch sử giao tiếp.

Chỉ bằng một click chuột, chúng trở thành nguồn thức ăn khổng lồ để tác tử nắm ngữ cảnh.

Tại sao lại "chưng cất" đồng nghiệp?

Trong ngành học máy, chưng cất là kỹ thuật nén mô hình kinh điển. Mục tiêu nhằm tối ưu hóa để mô hình nhỏ bắt chước hành vi từ nền tảng lớn. Nó vừa cho ra kết quả nhanh, chính xác và nhẹ hơn. DeepSeek từng gây sốt khi chưng cất các mô hình của Mỹ với năng lực tính toán hạn chế.

Đưa vào bối cảnh công sở, nhân viên được ví như mô hình lớn, có chi phí duy trì cao, dễ biến động về hiệu suất do tình cảm hay sức khỏe.

OpenClaw cùng các tác tử tương tự đang khiến người làm văn phòng Trung Quốc hoang mang.

Bằng việc “chưng cất” chính họ, AI tập trung giữ lại năng lực làm việc và loại bỏ những phần không cần thiết. Sản phẩm của quy trình này là một trợ lý ảo giống hệt nhân viên, ngay lập tức nắm được thông tin dự án hay cách trao đổi, ra quyết định như người thật.

Sản phẩm đầu ra của colleague.skill là một thư mục, bên trong chứa một tệp hướng dẫn SKILL.md, kèm theo vài dòng lệnh thực thi cùng khuôn mẫu câu lệnh (prompt template) và phần dữ liệu tài nguyên đã được băm nhỏ. Người dùng có thể dùng lệnh để gọi " đồng nghiệp AI" này ra hỗ trợ công việc trên Claude Code hoặc các môi trường tương tự.

Sau khi trình làng, colleague.skill trở thành trung tâm của chỉ trích, khi nhân viên văn phòng hoài nghi về tương lai của bản thân. “Skill của tôi đã được tải lên, còn bàn làm việc của tôi cũng được dọn sạch", một người dùng Trung Quốc chua chát bình luận. “Cuộc đời của một người làm thuê: Nhận việc > Cày Skill > Tải lên OpenClaw > Bị sa thải”, một câu đùa khác được hưởng ứng.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu hơn cho thấy khả năng thực tế của colleague.skill có thể bị phóng đại. Về bản chất, nó vẫn là công ty tạo văn bản dựa trên sắp xếp từ ngữ thay vì “mô phỏng ý thức”. AI có thể sao chép phương pháp, nhưng không thể tự sáng tạo hay có được trực giác, khả năng ứng biến của người thật.

Ngoài ra, lo ngại về đạo đức và quyền riêng tư cũng bị vượt qua với công vụ này. Theo luật pháp Trung Quốc, nhật ký trò chuyện và nội dung liên quan đến công việc được đưa vào nhóm dữ liệu nhạy cảm. Việc sử dụng tin của người khác để huấn luyện AI mà không được phép cũng có thể quy vào vi phạm pháp luật nước sở tại.