Dàn tân binh tỏa sáng ở Premier League mùa này

Joao Pedro gia nhập Chelsea trong kỳ FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua và nhanh chóng tỏa sáng với 3 bàn chỉ sau 2 trận. Anh góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch.
Tại Premier League 2025/26, tiền đạo người Brazil tiếp tục duy trì phong độ với 4 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 3 vòng đấu.
Jack Grealish như được “hồi sinh” sau khi gia nhập Everton theo dạng cho mượn và lập tức trở thành ngôi sao trong hệ thống của HLV David Moyes.
Grealish có 4 kiến tạo chỉ sau 197 phút thi đấu tại Premier League, dẫn đầu danh sách "dọn cỗ" mùa này. Thành tích đó còn nhiều hơn tổng số pha kiến tạo mà Grealish thực hiện trong hai mùa gần nhất tại Etihad (2).
Một cầu thủ khác cũng tận dụng tốt cơ hội để tỏa sáng là Kiernan Dewsbury-Hall, tiền vệ chuyển sang Everton từ Chelsea với mức phí 25 triệu bảng.
Dewsbury-Hall đang là cầu thủ người Anh tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ở Premier League mùa này. Ngoài ra, anh cũng có bàn thắng đầu tiên cho Everton vào lưới Wolves ở vòng 3.
Sau khi lập công ở trận tranh Community Shield, Hugo Ekitike tiếp tục ghi bàn trong cả hai vòng mở màn Premier League cho Liverpool, trở thành một trong những tân binh gây ấn tượng nhất.
Ngoài tài săn bàn, tiền đạo 22 tuổi còn hòa nhập nhanh chóng vào lối chơi chung ở Liverpool.
Tottenham tận dụng tình thế khó khăn tài chính của West Ham để chiêu mộ Mohammed Kudus với giá 55 triệu bảng. Ngay trận ra mắt Spurs, tiền vệ người Ghana ghi dấu ấn với 2 pha kiến tạo.
Sau 3 vòng, Kudus nằm trong nhóm dẫn đầu Premier League ở nhiều thống kê: số quả tạt vào vòng cấm, số cơ hội tạo ra, số pha tắc bóng và số lần qua người thành công.
