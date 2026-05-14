Dân tái định cư được ưu tiên thuê shophouse tại nhà tái định cư

  • Thứ năm, 14/5/2026 12:02 (GMT+7)
Nhà chung cư tái định cư do UBND TP Hà Nội quản lý phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ để hộ dân tái định cư thuê qua đấu giá.

Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quy định Đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội, diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP.

Việc đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ phải bảo đảm tính độc lập, công khai, khách quan, trung thực, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 1 Luật Đấu giá sửa đổi năm 2024.


Khu vực kinh doanh tại một tòa tái định cư tại phường Việt Hưng, Hà Nội.

Đồng thời việc đấu giá cho thuê phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về tài sản công và đấu giá tài sản.

Đặc biệt, đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư do UBND Thành phố là đại diện chủ sở hữu, đơn vị được UBND Thành phố giao quản lý phải dành tối thiểu 1/3 (một phần ba) diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá.

Trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá cho thuê mà không có hộ gia đình và cá nhân thuộc diện tái định cư tham gia thì sẽ tổ chức đấu giá cho thuê với đối tượng tham gia mở rộng cùng với 2/3 phần diện tích kinh doanh dịch vụ (hai phần ba) còn lại.

Trường hợp sau 2 lần đấu giá cho thuê mở rộng không thành thì đơn vị quản lý rà soát nguyên nhân và đề xuất giải pháp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có). Trong đó, trường hợp xác định nguyên nhân không có người đăng ký thuê diện tích kinh doanh do giá khởi điểm cho thuê cao, không còn phù hợp với giá trên thị trường thì đồng thời đơn vị quản lý thuê doanh nghiệp thẩm định giá xác định lại giá cho thuê diện tích kinh doanh, sau khi có ý kiến của các sở liên quan để báo cáo thành phố xem xét quyết định giá mới.

Trần Hoàng/Tiền Phong

