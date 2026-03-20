Dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ, tiền và vàng thu giữ trong vụ Mr Pips

Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét nơi ở của Phó Đức Nam và đồng phạm, công an tạm giữ 48 phương tiện (41 ôtô siêu sang, 7 xe máy), hàng trăm miếng vàng, sổ đỏ. Ước tính tài sản tạm giữ lên đến hơn 5.300 tỷ đồng.

Ban hành kết luận điều tra, ngoài hành vi phạm tội của Phó Đức Nam (Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và 72 đồng phạm đã làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cũng công bố danh sách nhiều tài sản bị kê biên, phong tỏa nhằm phục vụ thi hành án.

Một số siêu xe trong vụ án bị tạm giữ tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy cũ.

48 siêu xe, xe máy bị tạm giữ

Theo cơ quan điều tra, quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 48 phương tiện (gồm 41 ôtô và 7 môtô) của Nam và đồng phạm.

Có thể điểm qua một số siêu xe như: BMW 330i màu xám; BMW X2 màu trắng; Ferrari Roma màu xanh; Lamborghini URUS màu vàng; Lexus 350H màu đen; Lexus RX450H màu vàng; Mercedes AMG GT R màu xanh; Mercedes-Benz AMG G63 màu xanh; Mercedes-Benz GLC 300; Porsche Panamera; Rolls-Royce; Landcruiser; Audi Q7...

Khám xét căn hộ của Nam, công an thu giữ hơn 48 tỷ đồng ; 1,7 triệu USD ; 67.700 USD Singapore; 17.200 tiền Dubai; 10.000 tiền Thổ Nhĩ Kỳ; 30.000 Nhân dân tệ; 66.800 tiền Campuchia; hơn 80 miếng vàng lớn; 280 miếng vàng thần tài loại một chỉ.

Ngoài ra, công an cũng thu 33 túi xách của các hãng nổi tiếng như Dior, Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Chanel, Dolce Gabbana, Fendi, Prada Milano, Balenciaga; 28 đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Franck Muller, Omega, Audemars Piguet, Cartier, Genuine Leather; hơn 40 dây chuyền, 10 đôi hoa tai, 10 lắc tay, 10 nhẫn vàng.

Khối lượng vàng Phó Đức Nam bị thu giữ.

Bạn gái của Mr Pips giúp thu mua, tẩu tán tài sản

Đối với bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Phó Đức Nam), kết luận điều tra xác định Tâm đã cùng Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua hai bất động sản.

Đáng chú ý, bị can Tâm còn phối hợp với dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản, đứng tên qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng .

Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, kết luận điều tra cho rằng, từ tháng 10/2021, bị can Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với Phó Đức Thắng (bố đẻ của mình) nhờ tìm giúp thông tin người để đứng tên mở công ty. Tháng 10/2022, Nguyễn Thanh Tâm được Phó Đức Nam chỉ đạo dùng 4,8 tỷ đồng để mua căn hộ của người đàn ông nước ngoài rồi nhờ mẹ đứng tên.

Ngày 17/3/2022, Phó Đức Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm mua căn hộ của người phụ nữ tên T. với giá 4,1 tỷ đồng để Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên trên giấy chứng nhận.

Sau khi bắt giữ Nam và Tâm, ngày 10/11/2024, công an khám xét khẩn cấp tại căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM, đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tiền mặt, vàng miếng và cả đồng hồ xa xỉ.

Ngày 13/11/2024, khám xét khẩn cấp tại số 106, đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình, TP.HCM đối với Nguyễn Thanh Tâm, thu giữ 1 chiếc ôtô Subaru BRZ; 7 chiếc xe máy các loại (như chiếc Harley-Davidson FXRST 3301).

Phó Đức Nam từng khoe các món đồ xa xỉ trên mạng xã hội.

Tương tự ngày 6/12/2024, khám xét khẩn cấp một nơi ở tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đối với Nguyễn Thanh Tâm, thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng...

Cơ quan điều tra xác định số tiền, đồng hồ xa xỉ, xe sang tại nơi ở của Tâm đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam. Do đó, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm vào tội "Rửa tiền".

Với các đối tượng khác trong vụ án, công an khám nhà Mr Hunter Lê Khắc Ngọ thu gần 85.000 USD ; 20 tỷ đồng ; hơn 53 sổ tiết kiệm tổng gần 160 tỷ đồng ; 143 miếng vàng; 9 trái phiếu, 45 sổ đỏ; 9 siêu xe.

Với bố mẹ Mr Pips Phó Đức Nam, sau khi con trai bị bắt đã rút tiền mặt để mua vàng và cho vào vali đi gửi người thân. Khi khám xét, công an đã thu 8 sổ đỏ là các căn hộ, biệt thự, đất; gần 100 tỷ đồng , 500.000 USD ; 374 miếng vàng SJC.

Các bị can, người liên quan khác, khi khám xét cảnh sát cũng tạm giữ nhiều tiền, sổ đỏ, điện thoại.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tài sản bị thu giữ trong vụ án lên đến hơn 5.315 tỷ đồng .