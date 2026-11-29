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Thượng tầng MU có thể xáo trộn. Ảnh: Reuters.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, quan điểm chung bên trong MU bao gồm cả phòng thay đồ, cho rằng huấn luyện viên Pochettino không thể là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chuỗi kết quả tệ hại ở mùa giải năm nay.
Sau hai thất bại liên tiếp với tỷ số 0-4 tại Premier League gặp Liverpool và Brentford khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, sự soi xét đang gia tăng nhắm vào Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.
Đối diện tình hình hiện tại, cả Berrada lẫn Giám đốc bóng đá Wilcox đều đang đối mặt với sự soi xét gia tăng về vai trò điều hành câu lạc bộ.
Về phía thầy trò Pochettino, sau trận thua Brentford, đội bóng sẽ có ít ngày chuẩn bị để hướng tới cuộc chạm trán Newcastle United tại St James' Park vào ngày 3/12.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.