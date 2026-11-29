Chuỗi kết quả tệ hại khiến MU đứng thứ 19 tại Premier League đang đẩy cả thượng tầng câu lạc bộ vào diện soi xét, thay vì chỉ quy trách nhiệm cho Mauricio Pochettino.

Thượng tầng MU có thể xáo trộn. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, quan điểm chung bên trong MU bao gồm cả phòng thay đồ, cho rằng huấn luyện viên Pochettino không thể là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chuỗi kết quả tệ hại ở mùa giải năm nay.

Sau hai thất bại liên tiếp với tỷ số 0-4 tại Premier League gặp Liverpool và Brentford khiến đội bóng tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, sự soi xét đang gia tăng nhắm vào Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.

Sức ép đối với ban lãnh đạo xuất phát từ chuỗi thành tích sa sút của MU. Trong bộ máy lãnh đạo, Giám đốc điều hành Berrada là người nhận nhiều sự chú ý hơn cả. Cách đây chưa lâu, ông từng khiến không ít người bất ngờ khi công khai phát biểu rằng "Quỷ đỏ" đang đi đúng hướng.

Đối diện tình hình hiện tại, cả Berrada lẫn Giám đốc bóng đá Wilcox đều đang đối mặt với sự soi xét gia tăng về vai trò điều hành câu lạc bộ.

Theo đánh giá chung bên trong MU, những nhân sự nắm quyền quyết định then chốt buộc phải mang lại kết quả tích cực trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Yêu cầu này được đặt ra bởi hiện không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho việc cả hai sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành "Quỷ đỏ" vào mùa hè năm sau.

Về phía thầy trò Pochettino, sau trận thua Brentford, đội bóng sẽ có ít ngày chuẩn bị để hướng tới cuộc chạm trán Newcastle United tại St James' Park vào ngày 3/12.

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