Dàn sao tuyển Hàn Quốc đối mặt sóng gió chuyển nhượng

Bộ ba ngôi sao hàng đầu của tuyển Hàn Quốc gồm Lee Kang-in, Kim Min-jae và Hwang Hee-chan đều có thể đổi câu lạc bộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Hwang Hee-chan không thể giúp Wolves trụ hạng. Ảnh: Reuters.

Trong số này, tình cảnh của Hwang Hee-chan được xem là đáng lo ngại nhất. Wolves chịu cảnh xuống hạng khỏi Premier League sau mùa giải thất vọng. Tiền đạo người Hàn Quốc cũng trải qua quãng thời gian khó khăn vì chấn thương, chỉ ghi được 2 bàn thắng trong cả mùa.

Dù hợp đồng của Hwang còn thời hạn đến năm 2028, Wolves nhiều khả năng sẽ tiến hành cải tổ lực lượng và cắt giảm quỹ lương sau khi xuống hạng. Ở tuổi 30, Hwang cần chứng minh thể trạng nếu muốn tìm bến đỗ mới. Khả năng anh rời nước Anh sau mùa hè này được đánh giá là khá cao.

Trong khi đó, Lee Kang-in lại đối mặt với vấn đề khác tại PSG. Dù là thành viên của một trong những CLB mạnh nhất châu Âu, tiền vệ 25 tuổi thường xuyên phải ngồi dự bị ở các trận cầu lớn, đặc biệt tại UEFA Champions League.

Ở trận bán kết lượt về Champions League giữa PSG và Bayern Munich hôm 7/5, Lee chỉ theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Việc thiếu cơ hội đá chính khiến anh cân nhắc tương lai để phát triển sự nghiệp tại một đội bóng khác.

Lee có thể chia tay PSG. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, trung vệ Kim Min-jae cũng rơi vào hoàn cảnh giống Lee tại Bayern Munich. Trung vệ này từng vô địch Serie A cùng Napoli và sau đó đăng quang Bundesliga với Bayern, nhưng chưa bao giờ thật sự trở thành lựa chọn số một tuyệt đối ở hàng thủ đội bóng Đức.

Theo truyền thông châu Âu, Bayern sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng dành cho Kim trong mùa hè này. Viễn cảnh trở lại Italy được cho là phương án khả thi với trung vệ người Hàn Quốc, nơi anh từng được bình chọn là hậu vệ hay nhất Serie A 2022/23.

Trước thềm World Cup 2026, tương lai của bộ ba ngôi sao Hàn Quốc đang trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Những thay đổi lớn có thể sẽ xuất hiện ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

