Dàn sao rớt giá mạnh nhất Premier League mùa qua

  • Thứ tư, 27/5/2026 08:46 (GMT+7)
Giá trị chuyển nhượng của hàng loạt ngôi sao tại Premier League lao dốc sau mùa giải 2025/26, theo thống kê từ Transfermarkt.

Rodri là cầu thủ rớt giá mạnh nhất giải đấu. Tiền vệ của Manchester City giảm tới 45 triệu euro, từ mức định giá 110 triệu euro xuống còn 65 triệu euro. Chấn thương kéo dài cùng mùa giải thiếu ổn định của Man City khiến giá trị của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 bị ảnh hưởng nặng nề.
Bukayo Saka cũng mất 30 triệu euro giá trị. Ngôi sao của Arsenal hiện được định giá 120 triệu euro, giảm 20% so với trước đó.
Tân binh Florian Wirtz của Liverpool cũng giảm 30 triệu euro giá trị chuyển nhượng. Tiền vệ người Đức hiện còn được định giá 110 triệu euro sau mùa giải không bùng nổ như kỳ vọng.
Đồng đội của Wirtz tại Liverpool, Alexander Isak, cũng mất 20 triệu euro giá trị và hiện ở mức 100 triệu euro. Tiền đạo người Thụy Điển có đóng góp khá ít ỏi vì chấn thương.
Phil Foden cũng sụt giảm giá trị khi Man City trải qua mùa thứ hai liên tiếp không thể vô địch Premier League. Tiền vệ người Anh giảm 20 triệu euro giá trị và hiện còn được định giá 80 triệu euro.
Tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool cũng giảm 20 triệu euro, xuống còn 80 triệu euro. Tuyển thủ Argentina không duy trì được tầm ảnh hưởng lớn như giai đoạn trước.
Đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, giảm 20 triệu euro và hiện được định giá 65 triệu euro. Ngay cả khi Arsenal vô địch Premier League, giá trị của tiền vệ người Na Uy cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
Xavi Simons, tân binh của Tottenham, giảm gần 29% giá trị, tương đương 20 triệu euro. Ngôi sao người Hà Lan hiện được định giá 50 triệu euro sau mùa giải chưa đáp ứng kỳ vọng.

