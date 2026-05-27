Dàn sao rớt giá mạnh nhất Premier League mùa qua

Rodri là cầu thủ rớt giá mạnh nhất giải đấu. Tiền vệ của Manchester City giảm tới 45 triệu euro, từ mức định giá 110 triệu euro xuống còn 65 triệu euro. Chấn thương kéo dài cùng mùa giải thiếu ổn định của Man City khiến giá trị của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 bị ảnh hưởng nặng nề.